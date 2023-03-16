На заправке под Киевом горела цистерна с бензином

Здесь и далее фото из Telegram Андрея Небытова

Утром 16 марта на одной из АЗС в Бориспольском районе Киевской области возник пожар – там горела цистерна с бензином.

Источник: глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram

Прямая речь Небытова: "Загорелась цистерна с бензином: полиция Киевщины выясняет обстоятельства чрезвычайного происшествия на одной из заправок Бориспольщины".

Вранці 16 березня на одній із АЗС у Бориспільському районі на Київщині виникла пожежа – там горіла цистерна з бензином. Фото з Telegram Нєбитова pic.twitter.com/1IgdSmlV6Y March 16, 2023

Детали: По словам водителя грузовика, который загорелся, около 5 утра он ехал в Черкассы, остановился на АЗС и включил отопление. А через некоторое время увидел возгорание под кабиной. В его цистерне было 10 000 литров горючего.

Небытов отметил, что работники ГСЧС смогли оперативно потушить пожар и предотвратить возгорание в резервуарах автозаправочной станции.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Полицейские осматривают место происшествия и выясняют причину возгорания.