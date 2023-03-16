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У Чехії за схвалення російського вторгнення в Україну засудили 9 людей

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 09:22

Чеські суди засудили вже дев'ятьох осіб за схвалення російської агресії проти України.

Про це в середу повідомила Верховна державна прокуратура Чехії, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

У Чехії публічні заяви про схвалення повномасштабного вторгнення Росії в Україну можуть розглядатись як кримінальний злочин.

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З дев'яти обвинувальних вироків усі, крім одного, закінчилися умовними термінами чи штрафами, повідомив верховний державний прокурор Ігор Стржиж.

Один чеський активіст, засуджений за розміщення у соціальних мережах висловлювань про ненависть до українців, отримав дев'ятимісячний тюремний термін.

Крім дев'яти вироків, звинувачення у схваленні агресії Росії було пред'явлено 58 особам, а кримінальне розслідування розпочато у 90 справах.

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Стржиж пояснив, що якщо хтось публічно висловлює схвалення нападу Росії на Україну чи підтримує президента РФ Владіміра Путіна на акціях протесту чи у соціальних мережах, це може вважатися злочином за певних умов.

Торік у листопаді нижня палата парламенту Чехії визнала російський режим терористичним.

В лютому суд Праги засудив громадянку Чехії Яну Петеркову до позбавлення волі строком на два роки умовно за поширення фейків про розстріл дітей військами НАТО.

Теми: ЧехіяУкраїнавійнасуд
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