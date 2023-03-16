В Чехии за одобрение российского вторжения в Украину осудили девять человек

Чешские суды осудили уже девять человек за одобрение российской агрессии против Украины.

Об этом в среду сообщила Верховная государственная прокуратура Чехии, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

В Чехии публичные заявления об одобрении полномасштабного вторжения России в Украину могут рассматриваться как уголовное преступление.

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Из девяти обвинительных приговоров все, кроме одного, закончились условными сроками или штрафами, сообщил верховный государственный прокурор Игорь Стржиж.

Один чешский активист, осужденный за размещение в социальных сетях высказываний о ненависти к украинцам, получил девятимесячный тюремный срок.

Кроме девяти приговоров, обвинения в одобрении агрессии России были предъявлены 58 лицам, а уголовное расследование начато по 90 делам.

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Стржиж объяснил, что если кто-то публично выражает одобрение нападения России на Украину или поддерживает президента РФ Владимира Путина на акциях протеста либо в социальных сетях, это может считаться преступлением при определенных условиях.

В ноябре прошлого года нижняя палата парламента Чехии признала российский режим террористическим.

В феврале суд Праги приговорил гражданку Чехии Яну Петеркову к лишению свободы сроком на два года условно за распространение фейков о расстреле детей войсками НАТО.