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Колаборант Аксьонов хоче позбавляти громадянства всіх, хто не встає, коли звучить гімн РФ

Ірина БалачукЧетвер, 16 березня 2023, 09:54
Колаборант Аксьонов хоче позбавляти громадянства всіх, хто не встає, коли звучить гімн РФ
Пособник окупантів у Криму Аксьонов. Скриншот з відео з Telegram Аксьонова

Ставленик Росії в окупованому Криму Сергій Аксьонов пропонує позбавляти громадянства тих, хто не встає, коли звучить гімн Росії, і виступає за відродження СМЕРШу.

Джерело: російське пропагандистське видання РБК, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов у Telegram

Пряма мова Аксьонова: "Я вважаю за необхідне поставити питання про позбавлення громадянства, якщо задокументовано випадок невставання під гімн Росії. Навіщо тобі громадянство, якщо ти не встаєш, не поважаєш символи держави – прапор, гімн. Давайте в судовому порядку позбавляти громадянства".

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Деталі: Також колаборант написав, що виступає за "відродження СМЕРШу".

Пряма мова Аксьонова: "Я за відродження СМЕРШу. По відношенню до п'ятої колони – точно. Сьогодні час такий. Кажу зараз навіть не про бойові дії, а про мирне життя. У нас таких п'ятих колон багато: незрозуміло, на кого працюють і що роблять. Іноді помічаю, що під час заходів є ті, хто демонстративно не встає під гімн Росії. Таких персонажів треба ідентифікувати і матеріали передавати до ФСБ".

Деталі: Колаборант небажання вставати під російський гімн назвав "неповагою" і "прямою ворожістю". На його думку, за такі дії "треба ухвалювати радикальні рішення".

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Для довідки: "Смерш" (скорочення від "Смерть шпигунам!") – назва низки незалежних одна від одної контррозвідувальних організацій у Радянському Союзі під час Другої світової війни.

Теми: КримокупаціяРосіяФСБ
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