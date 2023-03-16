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Коллаборант Аксенов хочет лишать гражданства всех, кто не встает, когда звучит гимн РФ

Ирина БалачукЧетверг, 16 марта 2023, 09:54
Коллаборант Аксенов хочет лишать гражданства всех, кто не встает, когда звучит гимн РФ
Пособник оккупантов в Крыму Аксенов. Скриншот из видео из Telegram Аксенова

Ставленник России в оккупированном Крыму Сергей Аксенов предлагает лишать гражданства тех, кто не встает, когда звучит гимн России, и выступает за возрождение СМЕРШа.

Источник: российское пропагандистское издание РБК, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов в Telegram

Прямая речь Аксенова: "Я считаю необходимым поставить вопрос о лишении гражданства, если задокументирован случай невставания под гимн России. Зачем тебе гражданство, если ты не встаешь, не уважаешь символы государства – флаг, гимн. Давайте в судебном порядке лишать гражданства".

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Детали: Также коллаборант написал, что выступает за "возрождение СМЕРШа".

Прямая речь Аксенова: "Я за возрождение СМЕРШа. По отношению к пятой колонне – точно. Сегодня время такое. Говорю сейчас даже не про боевые действия, а про мирную жизнь. У нас таких пятых колонн много: непонятно, на кого работают и что делают. Иногда замечаю, что во время мероприятий есть те, кто демонстративно не встает под гимн России. Таких персонажей надо идентифицировать и материалы передавать в ФСБ".

Детали: Коллаборант нежелание вставать под российский гимн назвал "неуважением" и "прямой враждебностью". По его мнению, за такие действия "надо принимать радикальные решения".

Для справки: "Смерш" (сокращение от "Смерть шпионам!") – название ряда независимых друг от друга контрразведывательных организаций в Советском Союзе во время Второй мировой войны.

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Темы: КрымоккупацияРосcияФСБ
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