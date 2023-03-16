Росія може далі цілити у критичну інфраструктуру та урядові будівлі – Ігнат

Хоча зима закінчилася й енергетична система України вистояла, російські війська можуть продовжити атакувати українські об'єкти енергетики, транспортну інфраструктуру, гідротехнічні й очисні споруди, а урядові будівлі залишаються пріоритетними цілями Росії.

Джерело: речник Повітряних Сил ЗСУ, полковник Юрій Ігнат в інтерв'ю "24 каналу"

Пряма мова Ігната: "Можуть все, що завгодно обстрілювати. У них є пріоритетні цілі – урядові будівлі, будівлі Збройних Сил і Міністерства оборони. Тобто, як вони там називають їх, "центри прінятія рішеній".

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Також транспортна інфраструктура, гідротехнічні споруди, очисні споруди. Все, що може принести горе людям й екологічну катастрофу. Ну, і як бачимо по наслідках 9 березня, ворог не полишає спроб атакувати наш енергетичний сектор.

Урядові будівлі – це не лише столиця, адже ми пам'ятаємо про Харківську та Миколаївську ОДА. Тому очікувати від них можна будь-чого. Треба просто бути готовим і нищити все, що летить на нас. А людям дотримуватись рекомендацій з безпеки.

Чи будуть вони це робити далі? Хоч виробництво триває, основний стратегічний запас новітніх крилатих і балістичних ракет вичерпується. Йдеться про Х-101, "Калібр", "Іскандер-М", "Кинджал". Це зброя, яка може летіти далеко й влучати у радіусі 10-20 метрів. Це високоточна далекобійна зброя".

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Деталі: З приводу повітряних куль із кутовими відбивачами, які взимку почала запускати Росія у повітряний простір України, Ігнат сказав, що "будь-що в небі – це повітряна ціль", але військове керівництво вирішує, чи збивати її, відповідно до того, яку загрозу несе ціль, бо "не можна по всьому випускати ракети, які коштують мільйони доларів".

Ігнат зазначив, що росіяни більшість атак спрямовують саме на столицю і її околиці, бо "мета ворога – вдарити в серце країни". Тому Київську область посилено захищають.

Пряма мова: "Кожен регіон прикритий різними системами, однак вище військове керівництво держави розуміє пріоритетні цілі ворога. Тому левова частка ракет і "Шахідів" збита на підступах до столиці.

Інколи збивається 100% ракет, наприклад, чотири з чотирьох, а іноді дві з чотирьох. Це нормально, тому що не завжди вдається виявити і перехопити ті ракети. Противник хитрий і враховує всі розвіддані, особливо ті, що стосується космічної розвідки та наземної – агентура працює. І плюс люди, які можуть фотографіями допомагати ворогу.

Крім того, аеророзвідка теж ведеться, щоб виявити позиції. Той самий А-50 злітає, коли працює наша ППО, він бачить приблизні місця пусків. Кожен раз вони різні, але вони складають певний алгоритм. Усе це ми знаємо та враховуємо, але вони теж це враховують під час планування наступних атак.

Відтак росіяни прокладають маршрут ракет та ударних БпЛА таким чином, що вони можуть навіть по колу літати. Вони використовують рельєф місцевості, русла Дніпра, Дністра, Південного Бугу, щоб і ракета, і "Шахід" летіли якомога нижче. Там підловити і збити повітряну ціль важко, бо радіолокаційно їх не видно. Крилаті ракети так і спроєктовані, щоб притискатись нижче до землі, скануючи під час польоту рельєф місцевості".

Деталі: Ігнат додав, що наявні в Україні ЗРК середньої дальності фізично не можуть покрити всю країну, вони прикривають важливі стратегічні напрямки, об'єкти критичної інфраструктури та постійно переміщуються.

Решта зон перекривають винищувачі та мобільні вогневі групи.

Речник ПС додав, що ЗСУ мають широкий спектр різних засобів ППО радянського та іноземного виробництва, "але цього замало", бо Україна велика.