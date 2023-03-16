Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия может дальше целиться в критическую инфраструктуру и правительственные здания – Игнат

Елена РощинаЧетверг, 16 марта 2023, 10:05
Россия может дальше целиться в критическую инфраструктуру и правительственные здания – Игнат
Юрий Игнат, фото с АрміяInform

Хотя зима закончилась и энергетическая система Украины выстояла, российские войска могут продолжить атаковать украинские объекты энергетики, транспортную инфраструктуру, гидротехнические и очистные сооружения, а правительственные здания остаются приоритетными целями России.

Источник: пресс-секретарь Воздушных Сил ВСУ, полковник Юрий Игнат в интервью "24 каналу"

Прямая речь Игната: "Могут все, что угодно обстреливать. У них есть приоритетные цели – правительственные здания, здания Вооруженных Сил и Министерства обороны. То есть, как они там называют их, "центры принятия решений".

Реклама:

Также транспортная инфраструктура, гидротехнические сооружения, очистные сооружения. Все, что может принести горе людям и экологическую катастрофу. Ну, и как видим по последствиям 9 марта, враг не оставляет попыток атаковать наш энергетический сектор.

Правительственные здания – это не только столица, ведь мы помним о Харьковской и Николаевской ОГА. Поэтому ожидать от них можно чего угодно. Надо просто быть готовым и уничтожать все, что летит на нас. А людям придерживаться рекомендаций по безопасности.

Будут ли они это делать дальше? Хотя производство продолжается, основной стратегический запас новейших крылатых и баллистических ракет исчерпывается. Речь идет о Х-101, "Калибр", "Искандер-М", "Кинжал". Это оружие, которое может лететь далеко и попадать в радиусе 10-20 метров. Это высокоточное дальнобойное оружие".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По поводу воздушных шаров с угловыми отражателями, которые зимой начала запускать Россия в воздушное пространство Украины, Игнат сказал, что "что угодно в небе – это воздушная цель", но военное руководство решает, сбивать ли ее, в соответствии с тем, какую угрозу несет цель, потому что "нельзя по всему выпускать ракеты, которые стоят миллионы долларов". 

Игнат отметил, что россияне большинство атак направляют именно на столицу и ее окрестности, потому что "цель врага – ударить в сердце страны". Поэтому Киевскую область усиленно защищают.

Прямая речь: "Каждый регион прикрыт различными системами, однако высшее военное руководство государства понимает приоритетные цели врага. Поэтому львиная доля ракет и "Шахидов" сбита на подступах к столице.

Иногда сбивается 100% ракет, например, четыре из четырех, а иногда две из четырех. Это нормально, потому что не всегда удается обнаружить и перехватить те ракеты. Противник хитрый и учитывает все разведданные, особенно те, что касаются космической разведки и наземной, – агентура работает. И плюс люди, которые могут фотографиями помогать врагу. 

Кроме того, аэроразведка тоже ведется, чтобы выявить позиции. Тот же А-50 взлетает, когда работает наша ПВО, он видит примерные места пусков. Каждый раз они разные, но они составляют определенный алгоритм. Все это мы знаем и учитываем, но они тоже это учитывают при планировании следующих атак.

Поэтому россияне прокладывают маршрут ракет и ударных БпЛА таким образом, что они могут даже по кругу летать. Они используют рельеф местности, русла Днепра, Днестра, Южного Буга, чтобы и ракета, и "Шахид" летели как можно ниже. Там подловить и сбить воздушную цель трудно, потому что радиолокационно их не видно. Крылатые ракеты так и спроектированы, чтобы прижиматься ниже к земле, сканируя во время полета рельеф местности".

Детали: Игнат добавил, что имеющиеся в Украине ЗРК средней дальности физически не могут покрыть всю страну, они прикрывают важные стратегические направления, объекты критической инфраструктуры и постоянно перемещаются. 

Остальные зоны перекрывают истребители и мобильные огневые группы. 

Представитель ВС добавил, что ВСУ имеют широкий спектр различных средств ПВО советского и иностранного производства, "но этого мало", потому что Украина большая.

Темы: войнаРосcияВоздушные силы ВСУПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
война
С начала суток на фронте было 30 столкновений – сводка Генштаба
Президент Чехии: Победу России нельзя допустить, поддержка Украины критически важна
В "пресс-службе" Пригожина заявили, что его похоронили в закрытом формате. РосСМИ публикуют фото
Последние новости
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
10:46
Посол США о массированной ракетной атаке РФ: Украина нуждается в финансировании сейчас
10:43
15-летнему герою клипа Imagine Dragons из Николаевской области отстроили дом
Все новости...
Реклама: