Під Києвом жителі знайшли російські боєприпаси: 75 мінометних мін
Четвер, 16 березня 2023, 11:41
У Бучанському районі Київської області громадяни виявили ящик із російськими боєприпасами, зокрема мінометними мінами типу М-6, які окупанти залишили при відступі від Києва.
Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.
Пряма мова: "75 мінометних мін типу М-6: На колишніх ворожих позиціях у Бучанському районі місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами.
Вибухотехніки Київщини оглянули небезпечну знахідку та виявили 3 цинки (цинкових ящики – ред.) з підривачами до мінометних мін типу М-6".
Деталі: Нєбитов подякував місцевим жителям за своєчасне повідомлення про небезпеку.
Керівник обласної поліції також закликав у разі виявлення підозрілих предметів одразу повідомляти на спецлінію "102".