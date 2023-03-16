Під Києвом жителі знайшли російські боєприпаси: 75 мінометних мін

Підривач до міни, фото з Telegram Андрія Нєбитова

У Бучанському районі Київської області громадяни виявили ящик із російськими боєприпасами, зокрема мінометними мінами типу М-6, які окупанти залишили при відступі від Києва.

Джерело: керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов у Telegram.

Пряма мова: "75 мінометних мін типу М-6: На колишніх ворожих позиціях у Бучанському районі місцеві жителі знайшли ящик із боєприпасами.

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Вибухотехніки Київщини оглянули небезпечну знахідку та виявили 3 цинки (цинкових ящики – ред.) з підривачами до мінометних мін типу М-6".

Деталі: Нєбитов подякував місцевим жителям за своєчасне повідомлення про небезпеку.

Керівник обласної поліції також закликав у разі виявлення підозрілих предметів одразу повідомляти на спецлінію "102".