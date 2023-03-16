Под Киевом жители нашли российские боеприпасы: 75 минометных мин
Четверг, 16 марта 2023, 11:41
В Бучанском районе Киевской области граждане обнаружили ящик с российскими боеприпасами, в частности минометными минами типа М-6, которые оккупанты оставили при отступлении от Киева.
Источник: руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.
Прямая речь: "75 минометных мин типа М-6: На бывших вражеских позициях в Бучанском районе местные жители нашли ящик с боеприпасами.
Взрывотехники Киевщины осмотрели опасную находку и обнаружили 3 цинка (цинковых ящика – ред.) с взрывателями к минометным минам типа М-6".
Детали: Небытов поблагодарил местных жителей за своевременное сообщение об опасности.
Руководитель областной полиции также призвал в случае обнаружения подозрительных предметов сразу сообщать на спецлинию "102".