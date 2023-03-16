Под Киевом жители нашли российские боеприпасы: 75 минометных мин

Подрыватель к мине, фото из Telegram Андрея Небытова

В Бучанском районе Киевской области граждане обнаружили ящик с российскими боеприпасами, в частности минометными минами типа М-6, которые оккупанты оставили при отступлении от Киева.

Источник: руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

Прямая речь: "75 минометных мин типа М-6: На бывших вражеских позициях в Бучанском районе местные жители нашли ящик с боеприпасами.

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Взрывотехники Киевщины осмотрели опасную находку и обнаружили 3 цинка (цинковых ящика – ред.) с взрывателями к минометным минам типа М-6".

Детали: Небытов поблагодарил местных жителей за своевременное сообщение об опасности.

Руководитель областной полиции также призвал в случае обнаружения подозрительных предметов сразу сообщать на спецлинию "102".