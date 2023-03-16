Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Киевом жители нашли российские боеприпасы: 75 минометных мин

Елена РощинаЧетверг, 16 марта 2023, 11:41
Под Киевом жители нашли российские боеприпасы: 75 минометных мин
Подрыватель к мине, фото из Telegram Андрея Небытова

В Бучанском районе Киевской области граждане обнаружили ящик с российскими боеприпасами, в частности минометными минами типа М-6, которые оккупанты оставили при отступлении от Киева.

Источник: руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

Прямая речь: "75 минометных мин типа М-6: На бывших вражеских позициях в Бучанском районе местные жители нашли ящик с боеприпасами.

Взрывотехники Киевщины осмотрели опасную находку и обнаружили 3 цинка (цинковых ящика – ред.) с взрывателями к минометным минам типа М-6".

 
 

Детали: Небытов поблагодарил местных жителей за своевременное сообщение об опасности. 

Руководитель областной полиции также призвал в случае обнаружения подозрительных предметов сразу сообщать на спецлинию "102".

Темы: Киевская областьвойнаоружиеполиция
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые

В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Все новости...
Киевская область
На заправке под Киевом горела цистерна с бензином
В Киеве и области отменили плановые отключения света
В Киеве и области отменили плановые отключения света
Последние новости
19:05
видеоВ Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского
18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
18:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
18:10
Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации
17:55
В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест
17:36
Во Франции задержали почти 170 участников беспорядков на протестах против пенсионной реформы
17:10
КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет
16:59
Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые
16:54
"Новая Почта" планирует до конца марта открыть еще 10 отделений в Польше
Все новости...