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Групі медиків з Польщі дозволили оглянути Саакашвілі - ЗМІ

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 10:58

Польські медики отримали дозвіл відвідати та оглянути ув’язненого експрезидента Грузії Михеїла Саакашвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив редактор з питань Європи "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк з посиланням на неназваних посадовців ЄС.

"Група польських медиків отримала доступ до Саакашвілі. Дати, коли вони поїдуть до Грузії, поки немає", - написав Джозвяк у своєму Twitter.

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Він окремо наголосив, що про переведення колишнього президента Грузії на лікування до Польщі чи ще кудись не йдеться.

Останнім часом стан здоров'я ув’язненого в Грузії Саакашвілі значно погіршився. На саміті ЄС 10 лютого прем'єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що Польща готова прийняти політика на лікування.

Наприкінці лютого ЄС подав офіційний протест грузинській владі щодо Саакашвілі після того, як це рішення розблокувала Угорщина.  У ньому містився заклик звільнити Саакашвілі від покарання для лікування в Польщі.

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Влада Грузії відмовляється надавати дозвіл на лікування свого політичного опонента за кордоном.

Згодом у Варшаві заявили, що група польських медиків готова вилетіти до Тбілісі для надання допомоги Саакашвілі і чекає на формальну згоду на це грузинської влади.

Теми: СаакашвіліПольщамедицина
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