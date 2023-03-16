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Группе медиков из Польши разрешили осмотреть Саакашвили - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 10:58

Польские медики получили разрешение посетить и осмотреть заключенного экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил редактор по вопросам Европы "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

"Группа польских медиков получила доступ к Саакашвили. Даты, когда они поедут в Грузию, пока нет", - написал Джозвяк в своем Twitter.

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Он отдельно подчеркнул, что о переводе бывшего президента Грузии на лечение в Польшу или куда-то еще речь не идет.

В последнее время состояние здоровья заключенного в Грузии Саакашвили значительно ухудшилось. На саммите ЕС 10 февраля премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять политика на лечение.

В конце февраля ЕС подал официальный протест грузинским властям в отношении Саакашвили после того, как это решение разблокировала Венгрия. В нем содержался призыв освободить Саакашвили от наказания для лечения в Польше.

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Власти Грузии отказываются предоставлять разрешение на лечение своего политического оппонента за рубежом.

Впоследствии в Варшаве заявили, что группа польских медиков готова вылететь в Тбилиси для оказания помощи Саакашвили и ждет формального согласия на это грузинских властей.

Темы: СаакашвилиПольшамедицина
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