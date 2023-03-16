Росіяни поливають Донеччину вогнем, Луганщину ділять на "округи" – ОВА

15 березня російські війська продовжували жорстоко атакувати населені пункти Донецької області з різних видів зброї, у Луганській області вели безуспішний наступ, у Харківській, Запорізькій і Дніпропетровській області пошкодили цивільні об'єкти.

Джерело: дані обласних військових адміністрацій про ситуацію в регіонах станом на ранок 16 березня

Деталі: Донецька область: ворог здійснив удари по населених пунктах області із ЗРК "С-300", авіаудар "Р-37", "НКРС", авіаудар (тип ракети не встановлений), застосовував РСЗВ "Ураган", міномети, артилерію, танки.

Обстріляно: Авдіївку, Костянтинівку, Часів Яр, Бахмут, с.Галицинівка, смт Велика Новосілка, с.Времівка, с.Карлівка, с.Новосамарське, с.Сєверне, с.Тоненьке, с.Григорівка, с.Новоукраїнка, с.Орлівка, с.Георгіївка, с.Зоряне, с.Комишівка.

Пошкоджено 35 житлових будинків (з них 7 – багатоповерхівки), 2 школи, цех ПрАТ "АКХЗ", 7 цивільних автомобілів.

В області за добу 1 людина загинула, 11 поранених.

ВІДЕО ДНЯ

Луганська область: на Куп’янському та Лиманському напрямках армія РФ вела безуспішні наступальні дії поблизу Білогорівки. Загарбники здійснили артилерійські обстріли Новоселівського, Невського, Діброви і Білогорівки.

У так званій "ЛНР" уведено в дію "закони" "Про адміністративно-територіальний устрій" та "Про утворення на території "ЛНР" міських та муніципальних округів".

Ситуація в області залишається напруженою.

Запорізька область: за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Чарівне, Затишшя, Ольгівське, Гуляйполе, Оріхів, Преображенка, Червоне, Новоданилівка, Кам'янське, Залізничне, Мала Токмачка, Малинівка, Новоандріївка, Темирівка, Степове, Кушугум, Малокатеринівка.

Надійшло 10 повідомлень про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів

Дніпропетровська область: в середу вдень російська армія вдарила по Марганцю з важкої артилерії. Двоє людей загинули, п’ятеро постраждали. Чоловіка та трьох жінок ушпиталили в стані середньої тяжкості. Ще одна мешканка міста лікуватиметься амбулаторно.

Пошкоджено 13 багатоповерхових та 9 приватних будинків. Один із них загорівся, рятувальники пожежу приборкали. Побито магазин, заклад культури та гуртожиток. Пошкоджено також 5 господарських споруд та авто.

Херсонська область: за інформацією Генштабу ЗСУ, ворог здійснює обстріли населених пунктів, що знаходяться неподалік від лінії зіткнення, зокрема – Червоний Маяк, Токарівка, Антонівка, Дніпровське та місто Херсон. За минулу добу противник здійснив 88 обстрілів, випустивши 413 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів.

16 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки. Є постраждалі – 3 людини отримали поранення.

Із деокупованої території області евакуйовано 113 осіб.

У Станіславський громаді на російській вибухівці підірвалися цивільні люди. Там під час проведення посівних робіт в полі здетонував касетний боєприпас. Через вибух поранення дістав мирний житель області.

Харківська область: зранку 15 березня ворог завдав удару ракетою С-300 по м. Харків. Було пошкоджено обласний навчально-виховальний комплекс для дітей з вадами слуху, скління вікон в 16-поверховому будинку та декілька автомобілів. Без постраждалих.

Протягом минулої доби на Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Леміщине, Стрілеча, Красне, Стариця, Вовчанськ, Бочкове, Бударки, Амбарне та Колодязне.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у районі Гряниківки. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ та Крохмальне.

Внаслідок обстрілу с. Гатище Чугуївського району, пошкоджено щонайменше 3 приватні будинки, сталися пожежі.

Протягом дня зафіксований масований обстріл прикордонних сіл Золочівської громади Богодухівського району. Під артилерійським вогнем перебувало с. Леміщено. Фактично зруйновано 7 будинків, енергопостачання відсутнє. Також завдано удари по селам Гур‘їв Козачок та Червона Зоря. Пошкоджені приватні будинки. Без жертв.

Сумська область: у четвер зранку – 3 ворожих обстріли (2 артилерійських, 1 гранатометний) по прикордонних територіях і населених пунктах області, зокрема – Білопільської громади. За попередніми даними – без втрат та руйнувань.

В середу впродовж дня росіяни здійснили обстріли територій Краснопільської, Хотінської, Шалигинської, Новослобідської громад. Було зафіксовано 14 ворожих обстрілів з різних видів зброї − 161 "прильот"/постріл. Є руйнування.

Хотінська громада: внаслідок мінометного обстрілу громади (7 прильотів) зруйновано офіс агрофірми (пряме влучання).

Шалигинська громада: через мінометний обстріл (10 прильотів) згоріла приватна господарська споруда.

Чернігівська область: за добу – 4 обстріли із мінометів, Чернігівський, Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Без жертв та руйнувань.