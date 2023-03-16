Россияне поливают Донецкую область огнем, Луганщину делят на "округа" – ОВА

15 марта российские войска продолжали жестоко атаковать населенные пункты Донецкой области из различных видов оружия, в Луганской области вели безуспешное наступление, в Харьковской, Запорожской и Днепропетровской области повредили гражданские объекты.

Источник: данные областных военных администраций о ситуации в регионах по состоянию на утро 16 марта

Детали: Донецкая область: враг совершил удары по населенным пунктам области из ЗРК "С-300", авиаудар "Р-37", "НКРС", авиаудар (тип ракеты не установлен), применял РСЗО "Ураган", минометы, артиллерию, танки.

Обстреляны: Авдеевка, Константиновка, Часов Яр, Бахмут, с.Галициновка, пгт Великая Новоселка, с.Времовка, с.Карловка, с.Новосамарское, с.Северное, с.Тоненькое, с.Григорьевка, с.Новоукраинка, с.Орловка, с.Георгиевка, с.Зоряное, с.Камышевка.

Повреждены 35 жилых домов (из них 7 – многоэтажки), 2 школы, цех ЧАО "АКХЗ", 7 гражданских автомобилей.

В области за сутки 1 человек погиб, 11 раненых.

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Луганская область: на Купянском и Лиманском направлениях армия РФ вела безуспешные наступательные действия вблизи Белогоровки. Захватчики осуществили артиллерийские обстрелы Новоселовского, Невского, Дибровы и Белогоровки.

В так называемой "ЛНР" введены в действие "законы" "Об административно-территориальном устройстве" и "Об образовании на территории "ЛНР" городских и муниципальных округов".

Ситуация в области остается напряженной.

Запорожская область: за минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Чаривне, Затишье, Ольговское, Гуляйполе, Орехов, Преображенка, Красное, Новоданиловка, Каменское, Железнодорожное, Малая Токмачка, Малиновка, Новоандреевка, Темировка, Степное, Кушугум, Малокатериновка.

Поступило 10 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов

Днепропетровская область: в среду днем российская армия ударила по Марганцу из тяжелой артиллерии. Два человека погибли, пятеро пострадали. Мужчину и трех женщин госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще одна жительница города будет лечиться амбулаторно.

Повреждены 13 многоэтажных и 9 частных домов. Один из них загорелся, спасатели пожар погасили. Побиты магазин, учреждение культуры и общежитие. Повреждены также 5 хозяйственных построек и авто.

Херсонская область: по информации Генштаба ВСУ, враг осуществляет обстрелы населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии соприкосновения, в частности – Красный Маяк, Токаревка, Антоновка, Днепровское и город Херсон. За минувшие сутки противник совершил 88 обстрелов, выпустив 413 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Город Херсон враг обстрелял 5 раз.

16 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома. Есть пострадавшие – 3 человека получили ранения.

С деоккупированной территории области эвакуированы 113 человек.

В Станиславской общине на российской взрывчатке подорвались гражданские люди. Там во время проведения посевных работ в поле сдетонировал кассетный боеприпас. Из-за взрыва ранения получил мирный житель области.

Харьковская область: утром 15 марта враг нанес удар ракетой С-300 по г. Харьков. Был поврежден областной учебно-воспитательный комплекс для слабослышащих детей, остекление окон в 16-этажном доме и несколько автомобилей. Без пострадавших.

За прошедшие сутки на Слобожанском направлении враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Лемищина, Стрелечье, Красное, Старица, Волчанск, Бочковое, Бударки, Амбарное и Колодезное.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Гряниковки. Осуществил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Гряниковка, Купянск и Крохмальное.

В результате обстрела с. Гатище Чугуевского района, повреждены по меньшей мере 3 частных дома, произошли пожары.

В течение дня зафиксирован массированный обстрел приграничных сел Золочевской громады Богодуховского района. Под артиллерийским огнем находилось с. Лемищено. Фактически разрушено 7 домов, энергоснабжение отсутствует. Также нанесены удары по селам Гурьев Казачок и Красная Заря. Повреждены частные дома. Без жертв.

Сумская область: в четверг утром – 3 вражеских обстрела (2 артиллерийских, 1 гранатометный) по приграничным территориям и населенным пунктам области, в частности – Белопольской общины. По предварительным данным – без потерь и разрушений.

В среду в течение дня россияне совершили обстрелы территорий Краснопольской, Хотинской, Шалыгинской, Новослободской общин. Было зафиксировано 14 вражеских обстрелов из различных видов оружия – 161 "прилет"/выстрел. Есть разрушения.

Хотинская община: в результате минометного обстрела общины (7 прилетов) разрушен офис агрофирмы (прямое попадание).

Шалыгинская община: из-за минометного обстрела (10 прилетов) сгорела частная хозяйственная постройка.

Черниговская область: за сутки – 4 обстрела из минометов, Черниговский, Корюковский и Новгород-Северский районы. Без жертв и разрушений.