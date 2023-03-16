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Пентагон показав відео, як російський винищувач атакує дрон США над Чорним морем

Євген КізіловЧетвер, 16 березня 2023, 11:19
Пентагон показав відео, як російський винищувач атакує дрон США над Чорним морем
скриншот

Військові США  опублікували відео моменту, коли російський винищувач Су-27 атакує американський дрон-розвідник Reaper над Чорним морем.

Джерело: Європейське командування Збройних сил США на своєму сайті

Деталі: На кадрах видно, як винищувач два рази пролітає близько до безпілотника. Позаду у літака "хмара" рідини, яку він викидає. Після другого прольоту зображення із камери дрона псується і зникає.

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У кінці ролика відеозапис відновлюється, і на ньому видно, що пропелер безпілотного апарату пошкоджений.

Що було раніше:

ВІДЕО ДНЯ
  • Військово-повітряні сили США 14 березня виступили із заявою, у якій повідомили, що російський винищувач Су-27 під час перехоплення пошкодив над Чорним морем американський розвідувально-ударний БПЛА MQ-9 Reaper, внаслідок чого безпілотник довелося затопити.
  • Американське командування зазначило, що MQ-9 виконував рутинні операції в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і збив російський літак, що призвело до катастрофи і повної втрати MQ-9. "Фактично, цей небезпечний і непрофесійний вчинок росіян ледь не призвів до катастрофи обох літаків. Літаки США і членів Альянсу продовжуватимуть діяти в міжнародному повітряному просторі, і ми закликаємо росіян поводитись професійно і безпечно", - заявив генерал ВПС США Джеймс Хеккер, командувач ВПС США в Європі і Африці.
  • Президент США Джо Байден був поінформований про інцидент, а в Білому домі дії Росії назвали "небезпечними, непрофесійними і нерозважливими".
  • Міністерство оборони Росії у вівторок увечері заявило, що їхні винищувачі Су-27 не мають стосунку до падіння американського безпілотника MQ-9 Reaper у Чорному морі, а ще він наблизився до анексованого Криму й летів із порушеннями.

Теми: безпілотникиСШАЧорне моревинищувачі
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