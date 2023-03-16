Пентагон показав відео, як російський винищувач атакує дрон США над Чорним морем

Військові США опублікували відео моменту, коли російський винищувач Су-27 атакує американський дрон-розвідник Reaper над Чорним морем.

Джерело: Європейське командування Збройних сил США на своєму сайті

Деталі: На кадрах видно, як винищувач два рази пролітає близько до безпілотника. Позаду у літака "хмара" рідини, яку він викидає. Після другого прольоту зображення із камери дрона псується і зникає.

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У кінці ролика відеозапис відновлюється, і на ньому видно, що пропелер безпілотного апарату пошкоджений.

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