Пентагон показал видео, как российский истребитель атакует дрон США над Черным морем

Военные США опубликовали видео момента, когда российский истребитель Су-27 атакует американский дрон-разведчик Reaper над Черным морем.

Источник: Европейское командование Вооруженных сил США на своем сайте

Детали: На кадрах видно, как истребитель два раза пролетает близко к беспилотнику. Позади у самолета "облако" жидкости, которую он выбрасывает. После второго пролета изображение с камеры дрона портится и исчезает.

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В конце ролика видеозапись восстанавливается, и на ней видно, что пропеллер беспилотного аппарата поврежден.

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