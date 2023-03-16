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Пентагон показал видео, как российский истребитель атакует дрон США над Черным морем

Евгений КизиловЧетверг, 16 марта 2023, 11:19
Пентагон показал видео, как российский истребитель атакует дрон США над Черным морем
скриншот

Военные США опубликовали видео момента, когда российский истребитель Су-27 атакует американский дрон-разведчик Reaper над Черным морем.

Источник: Европейское командование Вооруженных сил США на своем сайте

Детали: На кадрах видно, как истребитель два раза пролетает близко к беспилотнику. Позади у самолета "облако" жидкости, которую он выбрасывает. После второго пролета изображение с камеры дрона портится и исчезает.

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В конце ролика видеозапись восстанавливается, и на ней видно, что пропеллер беспилотного аппарата поврежден.

Что предшествовало

ВИДЕО ДНЯ
  • Военно-воздушные силы США 14 марта выступили с заявлением, в котором сообщили, что российский истребитель Су-27 во время перехвата повредил над Черным морем американский разведывательно-ударный БПЛА MQ-9 Reaper, в результате чего беспилотник пришлось затопить.
  • Американское командование отметило, что MQ-9 выполнял рутинные операции в международном воздушном пространстве, когда его перехватил и сбил российский самолет, что привело к катастрофе и полной потере MQ-9. "Фактически, этот опасный и непрофессиональный поступок россиян едва не привел к катастрофе обоих самолетов. Самолеты США и членов Альянса будут продолжать действовать в международном воздушном пространстве, и мы призываем россиян вести себя профессионально и безопасно", - заявил генерал ВВС США Джеймс Хеккер, командующий ВВС США в Европе и Африке.
  • Президент США Джо Байден был проинформирован об инциденте, а в Белом доме действия России назвали "опасными, непрофессиональными и безрассудными".
  • Министерство обороны России во вторник вечером заявило, что их истребители Су-27 не имеют отношения к падению американского беспилотника MQ-9 Reaper в Черном море, а еще он приблизился к аннексированному Крыму и летел с нарушениями.

Темы: беспилотникиСШАЧерное мореистребители
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