ЗСУ збили китайський дрон з канадською начинкою – CNN

Збройні сили у неділю збили з "калаша" китайський дрон Mugin-5 на сході України, всередині виявили деталі виробників з Канади та Тайваню.

Джерело: CNN із посиланням українських військових та коментар компанії-виробника дрона

Деталі: Уламки збитого дрона журналістам показали українські військові. За словами оборонців, БПЛА збитий з автоматів АК-47.

CNN ідентифікувало дрон як Mugin-5, який виробляє китайська компанія Mugin Limited. Ці БПЛА також відомі як "дрони Alibaba", оскільки їх можна купили за ціною до 15 тисяч доларів на китайських інтернет-платформах Alibaba і Taobao.

Компанія підтвердила CNN, що це їхній дрон, та назвала інцидент "глибоко прикрим". На сайті MKS зазначено, що їхня продукція "заборонена" для будь-якого незаконного або військового використання.

За словами журналістів, у ніч із п'ятниці на суботу Служба безпеки України повідомила їм, що українські агенти на окупованій території попередили, що звідти був запущений БПЛА. Після цього СБУ підняла по тривозі військові частини, що базуються на сході України, поблизу міста Слов'янськ.

Близько 2 години ночі бійці 111-ї бригади Сил територіальної оборони почули безпілотник над головою і навіть побачили, як на літальному апараті замиготіла сигнальна лампа. Військові відкрили вогонь та збили дрон.

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За словами бійця, на якого посилається СNN, безпілотник летів на дуже низькій висоті. На носовій частині збитого апарату видно отвір від кулі. Українські військові також показали журналістам невеликий кратер, утворений вантажем дрона – бомбою вагою приблизно 20 кг. Бійці знешкодили снаряд і передали СNN відео підриву.

Видання звернулося до Міністерства оборони Росії за коментарем щодо цього інциденту, але не отримало відповіді.

Представник Mugin Limited заявив СNN, що компія "не потурає такому використанню та робить все можливе, щоб зупинити це". У заяві, опублікованій на сайті компанії 2 березня, Mugin Limited стверджує, що "засуджує" використання своєї продукції під час військових дій, і повідомила, що припинила продавати продукцію в Росію або Україну з початком війни.

CNN також зв'язалося з кількома іншими компаніями, чиї електронні компоненти були помічені у збитому БПЛА, зокрема з тайванським виробником електронних пристроїв MKS Servos. Останній прокоментував інцидент наступним чином: "Деякі виробники БПЛА можуть використовувати сервоприводи MKS у своїх готових продуктах для військового використання, нам це не подобається, і це суперечить місії та баченню нашої компанії".

Датчик на модернізованій платі БПЛА був виготовлений компанією Novatel, що входить до складу канадської групи Hexagon, яка постачає продукцію для "сільського господарства, будівництва та автомобільної промисловості". У компанії стверджують, що продукція підлягає експортному контролю і надається "відповідно до чинного експортного законодавства".