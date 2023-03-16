ВСУ сбили китайский дрон с канадской начинкой – CNN

Вооруженные силы в воскресенье сбили из "калаша" китайский дрон Mugin-5 на востоке Украины, внутри обнаружили детали производителей из Канады и Тайваня.

Источник: CNN со ссылкой украинских военных и комментарий компании-производителя дрона

Детали: Обломки сбитого дрона журналистам показали украинские военные. По словам защитников, БПЛА сбит автоматом АК-47.

CNN идентифицировали дрон как Mugin-5, который производит китайская компания Mugin Limited, базирующаяся в Сямэне, что на восточном побережье Китая. Эти БПЛА также известны как "дроны Alibaba", поскольку их можно купить по цене до 15 тысяч долларов на китайских интернет-платформах Alibaba и Taobao.

Компания подтвердила CNN, что это их дрон, и назвала инцидент "глубоко досадным".

По словам журналистов, в ночь с пятницы на субботу Служба безопасности Украины сообщила им, что украинские агенты на оккупированной территории предупредили, что оттуда был запущен БПЛА. После этого СБУ подняла по тревоге воинские части, базирующиеся на востоке Украины, вблизи города Славянск.

Около 2 часов ночи бойцы 111-й бригады Сил территориальной обороны услышали беспилотник над головой и даже увидели, как на летательном аппарате замигала сигнальная лампа. Военные открыли огонь и сбили дрон. По словам бойца, на которого ссылается СNN, беспилотник летел на очень низкой высоте.

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На носовой части сбитого аппарата, по словам журналистов, видно отверстие от пули. Украинские военные также показали журналистам небольшой кратер, образованный грузом дрона - бомбой весом примерно 20 кг. Бойцы обезвредили снаряд и передали СNN видео подрыва.

Издание обратилось в Министерство обороны России за комментарием по этому инциденту, но не получило ответа.

Представитель Mugin Limited заявил СNN, что компия "не потакает такому использованию и делает все возможное, чтобы остановить это". В заявлении, опубликованном на сайте компании 2 марта, Mugin Limited утверждает, что "осуждает" использование своей продукции во время военных действий, и сообщила, что прекратила продавать продукцию в Россию или Украину с началом войны.

CNN также связалось с полудюжиной других компаний, чьи электронные компоненты были замечены в сбитом БПЛА, среди которых есть тайваньский производитель электронных устройств MKS Servos.

Последний прокомментировал инцидент следующим образом: "Некоторые производители БПЛА могут использовать сервоприводы MKS в своих готовых продуктах для военного использования, нам это не нравится, и это противоречит миссии и видению нашей компании".

На сайте MKS также указано, что их продукция "запрещена" для любого незаконного или военного использования.

Датчик на модернизированной плате БПЛА был изготовлен компанией Novatel, входящей в состав канадской группы Hexagon, которая поставляет продукцию для "сельского хозяйства, строительства и автомобильной промышленности". В компании утверждают, что продукция подлежит экспортному контролю и продукция предоставляется "в соответствии с действующим экспортным законодательством".