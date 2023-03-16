Глава МЗС Британії: Найкращий шлях захистити Молдову – це допомогти у захисті України

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив у четвер, що найкращий спосіб захистити Молдову від нападу Росії - це допомогти українцям у захисті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

На запитання журналістів, чи планує Британія надати військову підтримку Молдові, Клеверлі відповів: "Ми твердо переконані, що один з найкращих способів захистити Молдову від фізичного нападу - це допомогти українцям захистити себе від Росії".

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Раніше речник Кремля Дмитрій Пєсков вважає, що керівництво Молдови заразилося "русофобською інфекцією", у той час як Москва прагне добросусідських відносин із Кишиневом.

Нагадаємо, президентка Мая Санду заявила на Мюнхенській конференції з безпеки, що українці борються і за свободу Молдови.

Коментуючи та засуджуючи російську агресивну війну, Санду наголосила, що існувала серйозна загроза окупації Молдови військами РФ, однак зараз цей ризик суттєво знизився завдяки успішним діям ЗСУ.

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"Нема безпосередньої військової загрози для Молдови, Україна забезпечує нашу безпеку", - наголосила президентка.