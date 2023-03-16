Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МЗС Британії: Найкращий шлях захистити Молдову – це допомогти у захисті України

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 12:53

Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив у четвер, що найкращий спосіб захистити Молдову від нападу Росії - це допомогти українцям у захисті.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

На запитання журналістів, чи планує Британія надати військову підтримку Молдові, Клеверлі відповів: "Ми твердо переконані, що один з найкращих способів захистити Молдову від фізичного нападу - це допомогти українцям захистити себе від Росії".

Раніше речник Кремля Дмитрій Пєсков вважає, що керівництво Молдови заразилося "русофобською інфекцією", у той час як Москва прагне добросусідських відносин із Кишиневом.

Нагадаємо, президентка Мая Санду заявила на Мюнхенській конференції з безпеки, що українці борються і за свободу Молдови.

Коментуючи та засуджуючи російську агресивну війну, Санду наголосила, що існувала серйозна загроза окупації Молдови військами РФ, однак зараз цей ризик суттєво знизився завдяки успішним діям ЗСУ.

"Нема безпосередньої військової загрози для Молдови, Україна забезпечує нашу безпеку", - наголосила президентка.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: Велика БританіяМолдоваУкраїнавійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії

Епіфаній звернувся до братії Лаври: Всі, хто відкине владу Москви, продовжить служіння

Шмигаль сказав, хто очолить Міносвіти й Мінстратегпром

"Зернову угоду" продовжено на 120 днів - Кубраков

Трамп заявив, що його арештують наступного тижня і закликав людей протестувати

Зеленський запровадив санкції проти президента Сирії Асада

Усі новини...
Велика Британія
Розвідка Британії назвала одну з причин тиску російської армії на Вугледар
Економічні новини 25 березня: Верховний Суд Британії на стороні України щодо "боргу Януковича"
У Британії можуть заборонити TikTok на урядових пристроях
Останні новини
22:01
Канада відправила в Україну броньовані ремонтно-евакуаційні машини Bergepanzer 3
21:37
Бої на Донбасі дають змогу повернути безпеку всій Європі – Зеленський
21:26
Зеленський: Росію та спільників покарають за агресію не лише щодо України, а й щодо Сирії
21:14
До появи COVID-19 можуть бути причетні єнотовидні собаки – дослідження
20:55
У МЗС нагадали Росії, що Україна звільняє території, де проводилися псевдореферендуми
20:42
Поліція Парижа заборонила проведення акцій протесту в "гарячих точках" міста
20:33
Як Росія впливає на Молдову і що робити з Придністров'ям — подкаст "Світ не sweet"
20:19
США почали депортувати до Росії втікачів від мобілізації – ЗМІ
19:54
У Підмосков'ї сталася пожежа на великому хімзаводі
19:29
відеоМіноборони Британії показало, як українські екіпажі тренуються на танках Challenger 2
Усі новини...