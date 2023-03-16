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Глава МИД Британии: Лучший путь защитить Молдову – помочь в защите Украины

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 12:53

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в четверг, что лучший способ защитить Молдову от нападения России - это помочь украинцам в защите.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

На вопрос журналистов, планирует ли Великобритания оказать военную поддержку Молдове, Клеверли ответил: "Мы твердо убеждены, что один из лучших способов защитить Молдову от физического нападения - это помочь украинцам защитить себя от России".

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что руководство Молдовы заразилось "русофобской инфекцией", в то время как Москва стремится к добрососедским отношениям с Кишиневом.

Напомним, президент Майя Санду заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что украинцы борются и за свободу Молдовы.

Комментируя и осуждая российскую агрессивную войну, Санду отметила, что существовала серьезная угроза оккупации Молдовы войсками РФ, однако сейчас этот риск существенно снизился благодаря успешным действиям ВСУ.

"Нет непосредственной военной угрозы для Молдовы, Украина обеспечивает нашу безопасность", - подчеркнула президент.

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Темы: ВеликобританияМолдоваУкраинавойна
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