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Глава МИД Британии: Лучший путь защитить Молдову – помочь в защите Украины

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 11:53

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил в четверг, что лучший способ защитить Молдову от нападения России - это помочь украинцам в защите.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

На вопрос журналистов, планирует ли Великобритания оказать военную поддержку Молдове, Клеверли ответил: "Мы твердо убеждены, что один из лучших способов защитить Молдову от физического нападения - это помочь украинцам защитить себя от России".

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Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что руководство Молдовы заразилось "русофобской инфекцией", в то время как Москва стремится к добрососедским отношениям с Кишиневом.

Напомним, президент Майя Санду заявила на Мюнхенской конференции по безопасности, что украинцы борются и за свободу Молдовы.

Комментируя и осуждая российскую агрессивную войну, Санду отметила, что существовала серьезная угроза оккупации Молдовы войсками РФ, однако сейчас этот риск существенно снизился благодаря успешным действиям ВСУ.

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"Нет непосредственной военной угрозы для Молдовы, Украина обеспечивает нашу безопасность", - подчеркнула президент.

Темы: ВеликобританияМолдоваУкраинавойна
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