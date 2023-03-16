Британія планує заборонити TikTok на урядових мобільних телефонах

Китайська програма для соціальних мереж TikTok буде заборонена на телефонах та інших пристроях, які використовуються міністрами та цивільними службовцями у Британії з міркувань безпеки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Очікується, що міністр у справах кабінету міністрів Олівер Дауден пізніше виступить із заявою перед членами парламенту. Офіційних коментарів щодо цього не було, але міністр з питань безпеки Том Тугендхат попросив Національний центр кібербезпеки розглянути це рішення.

Уряд Британії зазнав тиску з боку високопоставлених членів парламенту, які закликали наслідувати США та Єврокомісію з метою заборони додатку.

TikTok рішуче відкинув звинувачення у тому, що він передає дані користувачів китайському уряду.

Китай звинуватив США у поширенні дезінформації та утисках TikTok на тлі повідомлень про те, що Білий дім хоче, аби китайські власники продали свої частки в компанії.

Раніше цього тижня прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Велика Британія "погляне на те, що роблять наші союзники".

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США заборонили TikTok на офіційних пристроях у грудні, а Єврокомісія дала відповідне розпорядження минулого місяця. Канада та Бельгія вжили аналогічні заходи.

Парламент Британії закрив свій обліковий запис на TikTok у серпні минулого року. Сторінка TikTok на Даунінг-стріт не оновлювалася з того часу, як Борис Джонсон залишив посаду у вересні минулого року.