Британия планирует запретить TikTok на правительственных мобильных телефонах

Китайская программа для социальных сетей TikTok будет запрещена на телефонах и других устройствах, которые используются министрами и гражданскими служащими в Британии, из соображений безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Ожидается, что министр по делам кабинета министров Оливер Дауден позже выступит с заявлением перед членами парламента. Официальных комментариев по этому поводу не было, но министр по вопросам безопасности Том Тугендхат попросил Национальный центр кибербезопасности рассмотреть это решение.

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Правительство Великобритании подверглось давлению со стороны высокопоставленных членов парламента, которые призвали последовать примеру США и Еврокомиссии с целью запрета приложения.

TikTok решительно отверг обвинения в том, что он передает данные пользователей китайскому правительству.

Китай обвинил США в распространении дезинформации и притеснениях TikTok на фоне сообщений о том, что Белый дом хочет, чтобы китайские владельцы продали свои доли в компании.

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Ранее на этой неделе премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания "посмотрит на то, что делают наши союзники".

США запретили TikTok на официальных устройствах в декабре, а Еврокомиссия дала соответствующее распоряжение в прошлом месяце. Канада и Бельгия приняли аналогичные меры.

Парламент Великобритании закрыл свою учетную запись на TikTok в августе прошлого года. Страница TikTok на Даунинг-стрит не обновлялась с тех пор, как Борис Джонсон покинул пост в сентябре прошлого года.