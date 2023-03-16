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Британия планирует запретить TikTok на правительственных мобильных телефонах

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 13:58

Китайская программа для социальных сетей TikTok будет запрещена на телефонах и других устройствах, которые используются министрами и гражданскими служащими в Британии, из соображений безопасности.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Ожидается, что министр по делам кабинета министров Оливер Дауден позже выступит с заявлением перед членами парламента. Официальных комментариев по этому поводу не было, но министр по вопросам безопасности Том Тугендхат попросил Национальный центр кибербезопасности рассмотреть это решение.

Правительство Великобритании подверглось давлению со стороны высокопоставленных членов парламента, которые призвали последовать примеру США и Еврокомиссии с целью запрета приложения.

TikTok решительно отверг обвинения в том, что он передает данные пользователей китайскому правительству.

Китай обвинил США в распространении дезинформации и притеснениях TikTok на фоне сообщений о том, что Белый дом хочет, чтобы китайские владельцы продали свои доли в компании.

Ранее на этой неделе премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания "посмотрит на то, что делают наши союзники".

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США запретили TikTok на официальных устройствах в декабре, а Еврокомиссия дала соответствующее распоряжение в прошлом месяце. Канада и Бельгия приняли аналогичные меры.

Парламент Великобритании закрыл свою учетную запись на TikTok в августе прошлого года. Страница TikTok на Даунинг-стрит не обновлялась с тех пор, как Борис Джонсон покинул пост в сентябре прошлого года.

Темы: ВеликобританияКитайсоцсети
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