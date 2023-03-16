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Європейські політики та лідери думок закликали ЄС розпочати у червні переговори про вступ України

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 14:35

Відомі європейські політики, науковці та діячі культури направили спільне звернення до глав держав та урядів 27 країн Євросоюзу із закликом розпочати переговори про вступ України до ЄС у червні 2023 року.

У листі, який є в розпорядженні "Європейської правди", опубліковано перші 139 перших підписів.

"Українці борються за свою і нашу свободу, і щодня платять за це високу ціну у вигляді людських життів і руйнування своєї країни. У цьому контексті ми вважаємо, що будь-яке відтермінування з боку країн ЄС офіційного відкриття переговорів про вступ після червня 2023 року було б неприйнятним з політичної, людської та моральної точки зору", - йдеться у листі.

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Автори нагадали, що у червні 2022 року ЄС нарешті надав Україні статус кандидата на вступ і це означало подолання величезного опору та побоювань, які тривалий час культивувалися російською "м'якою силою" на Заході.

"Сьогодні є всі підстави вважати, що сили, які вороже ставляться до швидкого вступу України до ЄС, знову запрацювали. Як інакше можна розцінювати заяви президентки Єврокомісії, яка, звертаючись до президента Зеленського, нещодавно сказала, що "між теперішнім часом і цим світлим майбутнім може бути важка дорога", - зазначається у зверненні.

Автори визнають, що, незважаючи на сміливі реформи, які вже були проведені в умовах вторгнення, від якого вона потерпає, Україні потрібно буде зробити більше для викорінення корупції.

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Водночас вони наголошують, що низка країн-членів ЄС досі не зробили жодних серйозних кроків для переслідування власних громадян, які були політично, інтелектуально чи фінансово корумповані російським режимом.

"Для того, щоб розвіяти будь-яку двозначність, давайте чітко визначимо, що мова йде не про створення преференційних умов вступу для України, а, дуже просто, про рішення про початок переговорів. Таким чином, будь-які бюрократичні аргументи, такі як необхідність дочекатися звіту Комісії, який має бути оприлюднений восени наступного року, є політично неприйнятними", - йдеться у листі.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Латвії Кріш'яніс Каріньш виступив за початок переговорів про вступ України до Європейського союзу ще цього року, навіть якщо бойові дії ще тривають.

Перша оцінка Єврокомісії щодо прогресу України у виконанні "кандидатських критеріїв" буде представлена у травні, і до того часу Київ планує завершити виконання більшості з них.

Теми: ЄСУкраїнаєвроінтеграція
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