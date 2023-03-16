Европейские политики и лидеры мнений призвали ЕС начать в июне переговоры о вступлении Украины

Известные европейские политики, ученые и деятели культуры направили совместное обращение к главам государств и правительств 27 стран Евросоюза с призывом начать переговоры о вступлении Украины в ЕС в июне 2023 года.

В письме, которое есть в распоряжении "Европейской правды", опубликованы первые 139 первых подписей.

"Украинцы борются за свою и нашу свободу, и ежедневно платят за это высокую цену в виде человеческих жизней и разрушения своей страны. В этом контексте мы считаем, что любая отсрочка со стороны стран ЕС официального открытия переговоров о вступлении после июня 2023 года была бы неприемлемой с политической, человеческой и моральной точки зрения", - говорится в письме.

Авторы напомнили, что в июне 2022 года ЕС наконец предоставил Украине статус кандидата на вступление и это означало преодоление огромного сопротивления и опасений, которые долгое время культивировались российской "мягкой силой" на Западе.

"Сегодня есть все основания полагать, что силы, которые враждебно относятся к быстрому вступлению Украины в ЕС, снова заработали. Как иначе можно расценивать заявления президента Еврокомиссии, которая, обращаясь к президенту Зеленскому, недавно сказала, что "между настоящим временем и этим светлым будущим может быть тяжелая дорога", - отмечается в обращении.

Авторы признают, что, несмотря на смелые реформы, которые уже были проведены в условиях вторжения, от которого она страдает, Украине нужно будет сделать больше для искоренения коррупции.

В то же время они отмечают, что ряд стран-членов ЕС до сих пор не сделали никаких серьезных шагов для преследования собственных граждан, которые были политически, интеллектуально или финансово коррумпированы российским режимом.

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"Для того, чтобы развеять любую двусмысленность, давайте четко определим, что речь идет не о создании преференциальных условий вступления для Украины, а, очень просто, о решении о начале переговоров. Таким образом, любые бюрократические аргументы, такие как необходимость дождаться отчета Комиссии, который должен быть обнародован осенью следующего года, являются политически неприемлемыми", - говорится в письме.

Напомним, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выступил за начало переговоров о вступлении Украины в Европейский союз еще в этом году, даже если боевые действия еще продолжаются.

Первая неформальная оценка Еврокомиссии относительно прогресса Украины в выполнении "кандидатских критериев" будет представлена в мае, и к тому времени Киев планирует завершить выполнение большинства из них.