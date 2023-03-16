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Німеччина передала Україні артилерійські снаряди і боєприпаси для MARS II

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 15:49
Німеччина передала Україні артилерійські снаряди і боєприпаси для MARS II
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Німеччина передала України черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли артилерійські снаряди калібру 155 мм та ракети для систем залпового вогню MARS II.

Оновлений список наданої допомоги опублікований на сайті німецького уряду, пише "Європейська правда".

Українська армія отримала 5000 артилерійських снарядів калібру 155 мм і 155-міліметрові високоточні боєприпаси, кількість яких не вказується.

Також надані боєприпаси для реактивних систем залпового вогню MARS II (кількість не вказана), два автонавантажувачі, чотири мобільні антенно-щоглові системи і 500 пістолетів SFP9.

У списку вказані два ангарні тенти і 25 генераторів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц очікує від саміту ЄС наступного тижня подальших кроків щодо постачання Україні боєприпасів для війни проти Росії.

Як відомо, партнери України намагаються вирішити проблему дефіциту боєприпасів для України. Очікується, що глави МЗС країн ЄС 20 березня напередодні саміту ЄС затвердять пропозиції про прискорення військової підтримки України, яка передбачає спільну закупівлю боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як втілити ці плани.

Теми: НімеччинаУкраїнавійна
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