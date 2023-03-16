Германия передала Украине артиллерийские снаряды и боеприпасы для MARS II

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли артиллерийские снаряды калибра 155 мм и ракеты для систем залпового огня MARS II.

Обновленный список предоставленной помощи опубликован на сайте немецкого правительства, пишет "Европейская правда".

Украинская армия получила 5000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 155-миллиметровые высокоточные боеприпасы, количество которых не указывается.

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Также предоставлены боеприпасы для реактивных систем залпового огня MARS II (количество не указано), два автопогрузчика, четыре мобильные антенно-мачтовые системы и 500 пистолетов SFP9.

В списке указаны два ангарных тента и 25 генераторов.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц ожидает от саммита ЕС на следующей неделе дальнейших шагов по поставкам Украине боеприпасов для войны против России.

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Как известно, партнеры Украины пытаются решить проблему дефицита боеприпасов для Украины. Ожидается, что главы МИД стран ЕС 20 марта накануне саммита ЕС утвердят предложения об ускорении военной поддержки Украины, которая предусматривает совместную закупку боеприпасов.

8 марта в Стокгольме министры обороны стран ЕС договорились ускорить поставки артиллерийских снарядов и закупить больше боеприпасов для помощи Украине, но еще должны решить, как воплотить эти планы.