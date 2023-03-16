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СБУ перекрила 3 канали втечі ухилянтів

Станіслав ПогоріловЧетвер, 16 березня 2023, 16:15
СБУ перекрила 3 канали втечі ухилянтів
Фото: пресслужба СБУ

Служба безпеки перекрила канали ухиляння від мобілізації у Києві, Закарпатській області та на Львівщині, в одній зі схем був задіяний чиновник Міністерства оборони.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "У ході слідчо-оперативних дій на території декількох областей України повідомлено про підозру п’ятьом організаторам оборудок. За гроші вони пропонували військовозобов’язаним уникнути мобілізації на підставі фальшивих документів або шляхом нелегального виїзду за межі нашої держави. Вартість таких "послуг" становила до $9 тис."

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Деталі: Зокрема, у Києві, затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони, який організував незаконне оформлення документів для зняття громадян з військового обліку.

Для цього він використовував свої зв’язки в територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки у декількох регіонах.

 

Крім того, у Закарпатській області викрили двох мешканців Берегівського району. Один із фігурантів – раніше засуджений за незаконне переправлення осіб через державний кордон.

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Зловмисники планували перевозити ухилянтів поза встановленими пунктами пропуску на власних авто.

Також на Львівщині затримали трьох ділків, які пропонували ухилянтам втекти за кордон як водії міжнародних перевезень.

 

Наразі всім фігурантам повідомлено про підозру. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх, хто причетний до протиправної діяльності.

Теми: мобілізаціяСБУвійнаУкраїна
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