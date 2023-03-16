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СБУ перекрыла 3 канала побега уклонистов

Станислав ПогориловЧетверг, 16 марта 2023, 17:15
СБУ перекрыла 3 канала побега уклонистов
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности перекрыла каналы уклонения от мобилизации в Киеве, Закарпатской области и на Львовщине, в одной из схем был задействован чиновник Министерства обороны.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В ходе следственно-оперативных действий на территории нескольких областей Украины сообщено о подозрении пяти организаторам сделок. За деньги они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов или путем нелегального выезда за пределы нашего государства. Стоимость таких "услуг" составляла до $9 тыс."

 

Детали: В частности, в Киеве задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны, который организовал незаконное оформление документов для снятия граждан с воинского учета.

Для этого он использовал свои связи в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в нескольких регионах.

 

Кроме того, в Закарпатской области разоблачили двух жителей Береговского района. Один из фигурантов - ранее судимый за незаконную переправку лиц через государственную границу.

Злоумышленники планировали перевозить уклонистов вне установленных пунктов пропуска на собственных авто.

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Также на Львовщине задержали трех дельцов, которые предлагали уклонистам сбежать за границу как водители международных перевозок.

 

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех, кто причастен к противоправной деятельности.

Темы: мобилизацияСБУвойнаУкраина
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