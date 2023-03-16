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СБУ перекрыла 3 канала побега уклонистов

Станислав ПогориловЧетверг, 16 марта 2023, 16:15
СБУ перекрыла 3 канала побега уклонистов
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности перекрыла каналы уклонения от мобилизации в Киеве, Закарпатской области и на Львовщине, в одной из схем был задействован чиновник Министерства обороны.

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "В ходе следственно-оперативных действий на территории нескольких областей Украины сообщено о подозрении пяти организаторам сделок. За деньги они предлагали военнообязанным избежать мобилизации на основании фальшивых документов или путем нелегального выезда за пределы нашего государства. Стоимость таких "услуг" составляла до $9 тыс."

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Детали: В частности, в Киеве задержали заместителя начальника одного из управлений Министерства обороны, который организовал незаконное оформление документов для снятия граждан с воинского учета.

Для этого он использовал свои связи в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки в нескольких регионах.

 

Кроме того, в Закарпатской области разоблачили двух жителей Береговского района. Один из фигурантов - ранее судимый за незаконную переправку лиц через государственную границу.

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Злоумышленники планировали перевозить уклонистов вне установленных пунктов пропуска на собственных авто.

Также на Львовщине задержали трех дельцов, которые предлагали уклонистам сбежать за границу как водители международных перевозок.

 

Сейчас всем фигурантам сообщено о подозрении. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех, кто причастен к противоправной деятельности.

Темы: мобилизацияСБУвойнаУкраина
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