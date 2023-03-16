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Прем'єрка Данії: Захід обговорює надання Україні винищувачів

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 17:03
Прем'єрка Данії: Захід обговорює надання Україні винищувачів
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Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер, коментуючи рішення Польщі передати Києву МіГ-29, заявила, що західні країни зараз обговорюють можливість надання Україні сучасних винищувачів.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Фредеріксен цитує видання Jyllands-Posten.

"Винищувачі вже давно є проханням із боку України, і це те, що ми обговорюємо в колі країн-союзників. Тож так, це те, що ми обговорюємо з нашими союзниками, і це те, що, як я знаю, розглядається в групі союзників", – сказала вона.

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Фредеріксен пізніше уточнила, що Данія також розглядає можливість відправлення в Україну своєї авіації.

"Так, ми розглядаємо кілька різних аспектів і перебуваємо в дуже, дуже тісному діалозі з нашими союзниками з цього питання. Більше я розкрити не можу", – сказала данська прем’єрка.

Підтримують передання Україні данських винищувачів F-16 і в парламенті країни. Зокрема, речник з питань оборони Консервативної партії Расмус Ярлов назвав їх "дуже важливою зброєю для захисту Україною своєї держави".

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Повітряні сили Данії наразі використовують винищувачі F-16, але вже з осені 2023 року почнуть замінювати їх на більш сучасні F-35.

Раніше у четвер президент Польщі Анджей Дуда анонсував передачу найближчими днями чотирьох МіГ-29 Україні. Словаччина розглядає можливість надати Україні 10 із 11 своїх літаків МіГ-29, які було знято з озброєння минулого року. 15 березня уряд почав розглядати питання, але поки неофіційно і ніяких рішень не ухвалювали.

Теми: ДаніяУкраїнавинищувачівійна
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