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Премьер Дании: Запад обсуждает предоставление Украине истребителей

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 18:03
Премьер Дании: Запад обсуждает предоставление Украине истребителей
скриншот

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг, комментируя решение Польши передать Киеву МиГ-29, заявила, что западные страны сейчас обсуждают возможность предоставления Украине современных истребителей.

Как сообщает "Европейская правда", слова Фредериксен цитирует издание Jyllands-Posten.

"Истребители уже давно являются просьбой со стороны Украины, и это то, что мы обсуждаем в кругу стран-союзников. Так что да, это то, что мы обсуждаем с нашими союзниками, и это то, что, как я знаю, рассматривается в группе союзников", - сказала она.

Фредериксен позже уточнила, что Дания также рассматривает возможность отправки в Украину своей авиации.

"Да, мы рассматриваем несколько различных аспектов и находимся в очень, очень тесном диалоге с нашими союзниками по этому вопросу. Большего я раскрыть не могу", - сказала датский премьер.

Поддерживают передачу Украине датских истребителей F-16 и в парламенте страны. В частности, спикер по вопросам обороны Консервативной партии Расмус Ярлов назвал их "очень важным оружием для защиты Украиной своего государства".

Воздушные силы Дании сейчас используют истребители F-16, но уже с осени 2023 года начнут заменять их на более современные F-35.

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Ранее в четверг президент Польши Анджей Дуда анонсировал передачу в ближайшие дни четырех МиГ-29 Украине. Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29, которые были сняты с вооружения в прошлом году. 15 марта правительство начало рассматривать вопрос, но пока неофициально и никаких решений не принимали.

Темы: ДанияУкраинаистребителивойна
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