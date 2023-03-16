Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Комісія ООН зафіксувала злочини Росії у війні проти України

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 16 березня 2023, 18:06
Комісія ООН зафіксувала злочини Росії у війні проти України
ФОТО: UN.ORG

Міжнародна комісія ООН в четвер опублікувала звіт про розслідування воєнних злочинів Росії у війні проти України.

Джерело: звіт Комісії ООН

Дослівно: "Під час ведення бойових дій Збройні сили РФ наражали цивільне населення на значний ризик. Комісія встановила, що вони неодноразово навмисно розміщували свої війська або техніку в житлових районах, а іноді змушуючи цивільне населення залишатися там або в безпосередній близькості від їхніх позицій".

Деталі: ООН підрахувала, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України призвели до пошкодження або знищення тисяч житлових будинків, понад 3000 навчальних закладів та понад 600 медичних установ.

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України ООН визнала воєнним злочином. Крім того, такі масовані обстріли РФ можуть вважатися злочином проти людяності. Комісія наголосила, що для розслідування атак на енергетику потрібно більше часу та ресурсів.

Комісія зазначає, що російські військові використовували чотири типи зброї, яка вражала як військові, так і цивільні об'єкти: некеровані бомби, скинуті з літаків, неточні далекобійні ракети, касетні боєприпаси і реактивні системи залпового вогню, які накривають велику територію

Комісія підтвердила удар російських військових по пологовому будинку в Маріуполі 9 березня, Драмтеатру 16 березня, по залізничному вокзалу Краматорська 8 квітня та торговому центру в Кременчуці 27 червня минулого року: "Незалежно від того, чи існувала військова мета, розвідка мала б попередити російські збройні сили про присутність великої кількості цивільних осіб".

ВІДЕО ДНЯ

"Невжиття можливих запобіжних заходів свідчить про систематичне ігнорування російськими ЗС вимог щодо мінімізації шкоди, завданої цивільному населенню", – наголошує ООН.

Обстріли та облогу Маріуполя ООН визнала злочином проти людяності. Однак Комісія додає, що не має підстав для такого висновку, бо так і не отримала доступ до міста.

Також ООН повідомляє, що виявила імовірне використання Збройними силами України касетних боєприпасів в Ізюмі Харківської області з березня по вересень, коли місто перебувало під контролем російських військових.

Також у звіті йдеться, що російські військові на початку окупації населених пунтків вчиняють багато умисних вбивства, зґвалтувань та інших форм  сексуального насильства, ув’язнюють людей, шукаючи проукраїнськи налаштованих громадян та зброю.

"Зібрані докази свідчать про широке розповсюдження практики страт без належного судового розгляду у 17 населених пунктах Чернігівської, Харківської, Київської та Сумської областей, що перебували під контролем російських збройних сил.

Комісія підтвердила страту 65 чоловіків, двох жінок і 14-річного хлопчика. Більшість випадків сталися протягом перших кількох місяців збройного конфлікту. У більш ніж половині розслідуваних страт свідки востаннє бачили жертв під час перебування під вартою у росіян. У кількох випадках очевидці бачили, як російські військові страчували людей", – йдеться в звіті.

Також Комісія зафіксувала напади російських військових на цивільних, які намагалися евакуюватися, коли жертви були одягнені в цивільний одяг та не були озброєні.

Теми: ООНвійнавоєнні злочиниРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

Усі новини...
ООН
Комісія ООН не знайшла доказів геноциду РФ в Україні
Кулеба: Росію треба вигнати з Радбезу ООН, де вона сидить на троні безкарності
ООН робить "усе можливе", щоб не допустити зриву "зернової угоди" - речник
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...