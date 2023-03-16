Комісія ООН зафіксувала злочини Росії у війні проти України

Міжнародна комісія ООН в четвер опублікувала звіт про розслідування воєнних злочинів Росії у війні проти України.

Джерело: звіт Комісії ООН

Дослівно: "Під час ведення бойових дій Збройні сили РФ наражали цивільне населення на значний ризик. Комісія встановила, що вони неодноразово навмисно розміщували свої війська або техніку в житлових районах, а іноді змушуючи цивільне населення залишатися там або в безпосередній близькості від їхніх позицій".

Деталі: ООН підрахувала, що російські атаки на енергетичну інфраструктуру України призвели до пошкодження або знищення тисяч житлових будинків, понад 3000 навчальних закладів та понад 600 медичних установ.

Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України ООН визнала воєнним злочином. Крім того, такі масовані обстріли РФ можуть вважатися злочином проти людяності. Комісія наголосила, що для розслідування атак на енергетику потрібно більше часу та ресурсів.

Комісія зазначає, що російські військові використовували чотири типи зброї, яка вражала як військові, так і цивільні об'єкти: некеровані бомби, скинуті з літаків, неточні далекобійні ракети, касетні боєприпаси і реактивні системи залпового вогню, які накривають велику територію

Комісія підтвердила удар російських військових по пологовому будинку в Маріуполі 9 березня, Драмтеатру 16 березня, по залізничному вокзалу Краматорська 8 квітня та торговому центру в Кременчуці 27 червня минулого року: "Незалежно від того, чи існувала військова мета, розвідка мала б попередити російські збройні сили про присутність великої кількості цивільних осіб".

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"Невжиття можливих запобіжних заходів свідчить про систематичне ігнорування російськими ЗС вимог щодо мінімізації шкоди, завданої цивільному населенню", – наголошує ООН.

Обстріли та облогу Маріуполя ООН визнала злочином проти людяності. Однак Комісія додає, що не має підстав для такого висновку, бо так і не отримала доступ до міста.

Також ООН повідомляє, що виявила імовірне використання Збройними силами України касетних боєприпасів в Ізюмі Харківської області з березня по вересень, коли місто перебувало під контролем російських військових.

Також у звіті йдеться, що російські військові на початку окупації населених пунтків вчиняють багато умисних вбивства, зґвалтувань та інших форм сексуального насильства, ув’язнюють людей, шукаючи проукраїнськи налаштованих громадян та зброю.

"Зібрані докази свідчать про широке розповсюдження практики страт без належного судового розгляду у 17 населених пунктах Чернігівської, Харківської, Київської та Сумської областей, що перебували під контролем російських збройних сил.

Комісія підтвердила страту 65 чоловіків, двох жінок і 14-річного хлопчика. Більшість випадків сталися протягом перших кількох місяців збройного конфлікту. У більш ніж половині розслідуваних страт свідки востаннє бачили жертв під час перебування під вартою у росіян. У кількох випадках очевидці бачили, як російські військові страчували людей", – йдеться в звіті.

Також Комісія зафіксувала напади російських військових на цивільних, які намагалися евакуюватися, коли жертви були одягнені в цивільний одяг та не були озброєні.