Комиссия ООН зафиксировала преступления РФ в войне против Украины

Международная комиссия ООН в четверг опубликовала отчет о расследовании военных преступлений РФ в Украине.

Источник: отчет Комиссии ООН

Дословно: "Во время ведения боевых действий Вооруженные силы РФ подвергали гражданское население значительному риску. Комиссия установила, что они неоднократно намеренно размещали свои войска или технику в жилых районах, а иногда заставляя гражданское население оставаться там или в непосредственной близости от их позиций"

Детали: ООН подсчитала, что российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины привели к повреждению или уничтожению тысяч жилых домов, более 3000 учебных заведений и более 600 медицинских учреждений.

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины ООН признала военным преступлением. Кроме того, такие массированные обстрелы РФ могут считаться преступлением против человечности. Комиссия отметила, что для расследования атак на энергетику нужно больше времени и ресурсов.

Комиссия отмечает, что российские военные использовали четыре типа оружия, которое поражало как военные, так и гражданские объекты: неуправляемые бомбы, сброшенные с самолетов, неточные дальнобойные ракеты, кассетные боеприпасы и реактивные системы залпового огня, которые накрывают большую территорию

Комиссия подтвердила удар российских военных по роддому в Мариуполе 9 марта, Драмтеатру 16 марта, по железнодорожному вокзалу Краматорска 8 апреля и торговому центру в Кременчуге 27 июня прошлого года: "Независимо от того, существовала ли военная цель, разведка должна была бы предупредить российские вооруженные силы о присутствии большого количества гражданских лиц".

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"Непринятие возможных мер свидетельствует о систематическом игнорировании российскими ВС требований по минимизации вреда, причиненного гражданскому населению", - отмечает ООН.

Обстрелы и осаду Мариуполя ООН признала "преступлением против человечности" Однако Комиссия добавляет, что не имеет оснований для такого вывода, потому что так и не получила доступ в город.

Также ООН сообщает, что обнаружила вероятное использование Вооруженными силами Украины кассетных боеприпасов в Изюме Харьковской области с марта по сентябрь, когда город находился под контролем российских военных.

Также в отчете говорится, что российские военные в начале оккупации населенных пунктов совершают много умышленных убийств, изнасилований и форм сексуального насилия, сажают людей, ища проукраински настроенных граждан и оружие.

"Собранные доказательства свидетельствуют о широком распространении практики казней без надлежащего судебного разбирательства в 17 населенных пунктах Черниговской, Харьковской, Киевской и Сумской областей, находящихся под контролем российских вооруженных сил".

Комиссия подтвердила казнь 65 мужчин, двух женщин и 14-летнего мальчика. Большинство случаев произошли в течение первых нескольких месяцев вооруженного конфликта.

В более чем половине расследованных казней свидетели в последний раз видели жертв во время пребывания под стражей в российских вооруженных силах.

В нескольких случаях очевидцы видели, как российские вооруженные силы казнили людей", - говорится в отчете.

Также Комиссия зафиксировала нападения российских военных на гражданских, которые пытались эвакуироваться, когда жертвы были одеты в гражданскую одежду и не были вооружены.