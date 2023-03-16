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Зеленський заявив про "конкретні результати" після розмови з прем'єром Британії

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 18:19
Зеленський заявив про конкретні результати після розмови з прем'єром Британії
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у четвер повідомив про телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як написав глава держави у Twitter, із британським прем’єром вони обговорили ситуацію на фронті, зокрема оборону Бахмута, та "обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів".

"Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України. Цінуємо незмінну позицію Великої Британії!" – додав Зеленський, не навівши подробиць.

Офіс британського прем'єра поки не повідомляв про розмову із Зеленським.

ВІДЕО ДНЯ

Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна підтримка для створення міцної позиції для участі в них.

Як відомо, Британія стала другою після США країною, куди президент Володимир Зеленський здійснив візит з початку повномасштабного вторгнення РФ. За його підсумками Україна отримає від Великої Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж Лондон обіцяв спочатку.

Читайте також: Більше не "Лондонград": як Британія допомагала Україні протягом року великої війни.

Теми: ЗеленськийВелика БританіявійнаУкраїна
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