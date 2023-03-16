Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський заявив про "конкретні результати" після розмови з прем'єром Британії

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 17:19
Зеленський заявив про конкретні результати після розмови з прем'єром Британії
Володимир Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський у четвер повідомив про телефонну розмову з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Як написав глава держави у Twitter, із британським прем’єром вони обговорили ситуацію на фронті, зокрема оборону Бахмута, та "обмінялися думками щодо останніх міжнародних заходів".

Реклама:

"Як завжди, маємо конкретні результати в посиленні оборонної та економічної підтримки України. Цінуємо незмінну позицію Великої Британії!" – додав Зеленський, не навівши подробиць.

ВІДЕО ДНЯ

Офіс британського прем'єра поки не повідомляв про розмову із Зеленським.

Минулого тижня прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що війна в Україні закінчиться за столом переговорів, але зараз Києву потрібна підтримка для створення міцної позиції для участі в них.

Як відомо, Британія стала другою після США країною, куди президент Володимир Зеленський здійснив візит з початку повномасштабного вторгнення РФ. За його підсумками Україна отримає від Великої Британії вдвічі більше танків Challenger 2, ніж Лондон обіцяв спочатку.

Читайте також: Більше не "Лондонград": як Британія допомагала Україні протягом року великої війни.

Теми: ЗеленськийВелика БританіявійнаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

Усі новини...
Зеленський
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
Останні новини
14:51
У Байдена пояснили різницу між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:43
Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня
Усі новини...
Реклама: