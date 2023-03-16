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Зеленский заявил о "конкретных результатах" после разговора с премьером Британии

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 18:19
Зеленский заявил о конкретных результатах после разговора с премьером Британии
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский в четверг сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Как написал глава государства в Twitter, с британским премьером они обсудили ситуацию на фронте, в частности оборону Бахмута, и "обменялись мнениями относительно последних международных мероприятий".

"Как всегда, имеем конкретные результаты в усилении оборонной и экономической поддержки Украины. Ценим неизменную позицию Великобритании!" - добавил Зеленский, не приведя подробностей.

Офис британского премьера пока не сообщал о разговоре с Зеленским.

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На прошлой неделе премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что война в Украине закончится за столом переговоров, но сейчас Киеву нужна поддержка для создания прочной позиции для участия в них.

Как известно, Британия стала второй после США страной, куда президент Владимир Зеленский совершил визит с начала полномасштабного вторжения РФ. По его итогам Украина получит от Великобритании вдвое больше танков Challenger 2, чем Лондон обещал изначально.

Читайте также: Больше не "Лондонград": как Британия помогала Украине в течение года большой войны.

Темы: ЗеленскийВеликобританиявойнаУкраина
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