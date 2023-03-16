Швеція дає Україні вісім САУ Archer

Уряд Швеції в четвер ухвалив рішення передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer на основі оцінки Збройних сил країни та скерував відповідний запит у межах додаткового проєкту бюджету до парламенту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство TT, заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За його словами, САУ Archer "дозволять українцям перемагати російські артилерійські системи".

"Можна сказати, що система Archer - це радше снайперська гвинтівка, ніж дробовик. Саме здатність вражати глибоко в тилу артилерійські системи противника робить Archer унікальним", – пояснив Йонсон.

Перші САУ Україна отримає через кілька місяців: спершу техніку обладнають комп’ютерними засобами вогневого управління, потім українські військові пройдуть навчання, а поблизу України буде створено логістичний хаб для технічного обслуговування й ремонту.

Очікується, що Україна зможе одночасно використовувати на полі бою шість із восьми Archer, оскільки дві потрібно тримати в резерві – наприклад для отримання запасних частин.

Окрім восьми САУ Archer, в поправках до бюджету уряд Швеції просить надіслати Україні десять танків Leopard 2, про що було оголошено нещодавно в межах засідання Контактної групи з питань оборони України.

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Наразі Швеція має 48 одиниць САУ Archer, 24 із яких перебувають на озброєнні шведських Збройних сил, решта – на зберіганні. З них 22 передаються Україні та будуть продані до Великої Британії для заміщення cистем AS90.

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