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Швеція дає Україні вісім САУ Archer

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 17:33
Швеція дає Україні вісім САУ Archer
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Уряд Швеції в четвер ухвалив рішення передати Україні вісім самохідних артилерійських установок Archer на основі оцінки Збройних сил країни та скерував відповідний запит у межах додаткового проєкту бюджету до парламенту.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство TT, заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

За його словами, САУ Archer "дозволять українцям перемагати російські артилерійські системи".

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"Можна сказати, що система Archer - це радше снайперська гвинтівка, ніж дробовик. Саме здатність вражати глибоко в тилу артилерійські системи противника робить Archer унікальним", – пояснив Йонсон.

Перші САУ Україна отримає через кілька місяців: спершу техніку обладнають комп’ютерними засобами вогневого управління, потім українські військові пройдуть навчання, а поблизу України буде створено логістичний хаб для технічного обслуговування й ремонту.

Очікується, що Україна зможе одночасно використовувати на полі бою шість із восьми Archer, оскільки дві потрібно тримати в резерві – наприклад для отримання запасних частин.

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Окрім восьми САУ Archer, в поправках до бюджету уряд Швеції просить надіслати Україні десять танків Leopard 2, про що було оголошено нещодавно в межах засідання Контактної групи з питань оборони України.

Наразі Швеція має 48 одиниць САУ Archer, 24 із яких перебувають на озброєнні шведських Збройних сил, решта – на зберіганні. З них 22 передаються Україні та будуть продані до Великої Британії для заміщення cистем AS90.

Читайте також: Міністр оборони Швеції: інтерв'ю про вступ до НАТО, САУ Archer та літаки Gripen для України.

Теми: ШвеціяУкраїназброявійна
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