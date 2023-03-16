Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Швеция дает Украине восемь САУ Archer

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 17:33
Швеция дает Украине восемь САУ Archer
скриншот

Правительство Швеции в четверг приняло решение передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer на основе оценки Вооруженных сил страны и направило соответствующий запрос в рамках дополнительного проекта бюджета в парламент.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство TT, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

По его словам, САУ Archer "позволят украинцам побеждать российские артиллерийские системы".

Реклама:

"Можно сказать, что система Archer - это скорее снайперская винтовка, чем дробовик. Именно способность поражать глубоко в тылу артиллерийские системы противника делает Archer уникальным", - пояснил Йонсон.

Первые САУ Украина получит через несколько месяцев: сначала технику оборудуют компьютерными средствами огневого управления, затем украинские военные пройдут обучение, а вблизи Украины будет создан логистический хаб для технического обслуживания и ремонта.

Ожидается, что Украина сможет одновременно использовать на поле боя шесть из восьми Archer, поскольку две нужно держать в резерве - например для получения запасных частей.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме восьми САУ Archer, в поправках к бюджету правительство Швеции просит прислать Украине десять танков Leopard 2, о чем было объявлено недавно в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Сейчас Швеция имеет 48 единиц САУ Archer, 24 из которых находятся на вооружении шведских Вооруженных сил, остальные - на хранении. Из них 22 передаются Украине и будут проданы в Великобританию для замещения систем AS90.

Читайте также: Министр обороны Швеции: интервью о вступлении в НАТО, САУ Archer и самолетах Gripen для Украины

Темы: ШвецияУкраинаоружиевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Все новости...
Потерянный дрон США в Черном море был рядом с главной базой РФ в аннексированном Крыму - СМИ
Под Мариуполем сдетонировал склад с боеприпасами России – горсовет
Для получения преимущества над врагом нужны многоцелевые истребители вроде F-16 – Игнат
ВСУ поразили три пункта управления и радиолокационные станции РФ – Генштаб
Последние новости
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
11:27
фотоОВА показала горящую многоэтажку в Одессе после атаки России
11:03
После массированных обстрелов в четырех областях есть отключение света – Минэнерго
11:02
Самая массированная атака с воздуха: летело 158 целей, сбили 27 "Шахедов" и 87 ракет
10:59
Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 12 погибших и 76 раненых – МВД
Все новости...
Реклама: