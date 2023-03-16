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Швеция дает Украине восемь САУ Archer

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 18:33
Швеция дает Украине восемь САУ Archer
скриншот

Правительство Швеции в четверг приняло решение передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer на основе оценки Вооруженных сил страны и направило соответствующий запрос в рамках дополнительного проекта бюджета в парламент.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство TT, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

По его словам, САУ Archer "позволят украинцам побеждать российские артиллерийские системы".

"Можно сказать, что система Archer - это скорее снайперская винтовка, чем дробовик. Именно способность поражать глубоко в тылу артиллерийские системы противника делает Archer уникальным", - пояснил Йонсон.

Первые САУ Украина получит через несколько месяцев: сначала технику оборудуют компьютерными средствами огневого управления, затем украинские военные пройдут обучение, а вблизи Украины будет создан логистический хаб для технического обслуживания и ремонта.

Ожидается, что Украина сможет одновременно использовать на поле боя шесть из восьми Archer, поскольку две нужно держать в резерве - например для получения запасных частей.

Кроме восьми САУ Archer, в поправках к бюджету правительство Швеции просит прислать Украине десять танков Leopard 2, о чем было объявлено недавно в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

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Сейчас Швеция имеет 48 единиц САУ Archer, 24 из которых находятся на вооружении шведских Вооруженных сил, остальные - на хранении. Из них 22 передаются Украине и будут проданы в Великобританию для замещения систем AS90.

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Темы: ШвецияУкраинаоружиевойна
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