Швеция дает Украине восемь САУ Archer

Правительство Швеции в четверг приняло решение передать Украине восемь самоходных артиллерийских установок Archer на основе оценки Вооруженных сил страны и направило соответствующий запрос в рамках дополнительного проекта бюджета в парламент.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство TT, заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

По его словам, САУ Archer "позволят украинцам побеждать российские артиллерийские системы".

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"Можно сказать, что система Archer - это скорее снайперская винтовка, чем дробовик. Именно способность поражать глубоко в тылу артиллерийские системы противника делает Archer уникальным", - пояснил Йонсон.

Первые САУ Украина получит через несколько месяцев: сначала технику оборудуют компьютерными средствами огневого управления, затем украинские военные пройдут обучение, а вблизи Украины будет создан логистический хаб для технического обслуживания и ремонта.

Ожидается, что Украина сможет одновременно использовать на поле боя шесть из восьми Archer, поскольку две нужно держать в резерве - например для получения запасных частей.

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Кроме восьми САУ Archer, в поправках к бюджету правительство Швеции просит прислать Украине десять танков Leopard 2, о чем было объявлено недавно в рамках заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Сейчас Швеция имеет 48 единиц САУ Archer, 24 из которых находятся на вооружении шведских Вооруженных сил, остальные - на хранении. Из них 22 передаются Украине и будут проданы в Великобританию для замещения систем AS90.

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