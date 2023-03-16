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Польща не хоче повторення Бучі чи Бахмута на своїй території, тому посилює армію - міноборони

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 17:49
Польща не хоче повторення Бучі чи Бахмута на своїй території, тому посилює армію - міноборони
Маріуш Блащак, скриншот

Польща не хоче бачити на своїй території події, які сталися під час окупації російськими військами Бучі та Ірпеня, і тому посилює свою армію та готується протидіяти зовнішньому агресору.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю "Укрінформу".

"Досвід України свідчить про необхідність негайного захисту всієї території країни. Діяти згідно з доктриною наших попередників, яка передбачала оборону на лінії Вісли і навіть на західному кордоні Польщі, було би не лише хибно, але й ганебно. Ми не хочемо повторення в Польщі Бучі, Ірпеня чи Бахмута", - сказав Блащак.

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Міністр додав, що саме з цих міркувань було ухвалене рішення створити 18-ту механізовану дивізію та 1-шу піхотну дивізію, які дислокуватимуться у східній Польщі.

"Сьогодні Польща в безпеці, а польська армія зростає чисельно, вона оснащена сучасною зброєю. Польща також сильна в альянсах, про що свідчить присутність американських, британських, румунських і хорватських військових на польській території", - сказав Блащак.

Нагадаємо, Польща почала зводити укріплення на кордоні з Білоруссю, у тому числі встановлювати протитанкові їжаки.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше у лютому почалося будівництво укріплень на кордоні з Калінінградською областю. 

Теми: Польщаарміявійна
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