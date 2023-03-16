Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Польша не хочет повторения Бучи или Бахмута на своей территории, поэтому усиливает армию - минобороны

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 18:49
Польша не хочет повторения Бучи или Бахмута на своей территории, поэтому усиливает армию - минобороны
Мариуш Блащак, скриншот

Польша не хочет видеть на своей территории события, которые произошли во время оккупации российскими войсками Бучи и Ирпеня, и поэтому усиливает свою армию и готовится противодействовать внешнему агрессору.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью "Укринформу".

"Опыт Украины свидетельствует о необходимости немедленной защиты всей территории страны. Действовать согласно доктрине наших предшественников, которая предусматривала оборону на линии Вислы и даже на западной границе Польши, было бы не только ошибочно, но и позорно. Мы не хотим повторения в Польше Бучи, Ирпеня или Бахмута", - сказал Блащак.

Министр добавил, что именно из этих соображений было принято решение создать 18-ю механизированную дивизию и 1-ю пехотную дивизию, которые будут дислоцироваться в восточной Польше.

"Сегодня Польша в безопасности, а польская армия растет численно, она оснащена современным оружием. Польша также сильна в альянсах, о чем свидетельствует присутствие американских, британских, румынских и хорватских военных на польской территории", - сказал Блащак.

Напомним, Польша начала возводить укрепления на границе с Беларусью, в том числе устанавливать противотанковые ежи.

Ранее в феврале началось строительство укреплений на границе с Калининградской областью. 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Польшаармиявойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

видеоВ Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского

В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест

В КГБ Беларуси заявили, что убили иностранца, который хотел устроить террористическую акцию

Путин поразмышлял, почему не начал полномасштабное вторжение в 2014 году

Экс-президент Еврокомиссии заявил, что быстрое вступление Украины в ЕС невозможно

Российские спецслужбы пытаются получить доступы к компьютерам украинцев – Госспецсвязи

Все новости...
Польша
Польша передаст Украине 4 истребителя в ближайшие дни - Дуда
В Польше рассказали подробности о разоблачении шпионской сети РФ
Группе медиков из Польши разрешили осмотреть Саакашвили - СМИ
Последние новости
19:13
Вучич говорит, что "не подпишет соглашение" с Косово, на которое официально согласился
19:05
видеоВ Херсонской области подорвали коллаборанта-полицейского
18:43
Молдова готовит санкции против около 25 человек в связи с войной России против Украины
18:35
Оккупанты на Херсонщине хотят отбирать жилье у выехавших жителей – Генштаб
18:23
Силы обороны поразили ЗРК и районы сосредоточения оккупантов – сводка Генштаба
18:10
Credit Suisse может стать государственным: Швейцария рассматривает возможности национализации
17:55
В ЮАР, куда мог приехать Путин, приняли во внимание ордер на его арест
17:36
Во Франции задержали почти 170 участников беспорядков на протестах против пенсионной реформы
17:10
КНДР в третий раз за неделю провела испытания ракет
16:59
Россияне ударили по дому в Запорожской области: есть погибшие и раненые
Все новости...