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Польша не хочет повторения Бучи или Бахмута на своей территории, поэтому усиливает армию - минобороны

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 17:49
Польша не хочет повторения Бучи или Бахмута на своей территории, поэтому усиливает армию - минобороны
Мариуш Блащак, скриншот

Польша не хочет видеть на своей территории события, которые произошли во время оккупации российскими войсками Бучи и Ирпеня, и поэтому усиливает свою армию и готовится противодействовать внешнему агрессору.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью "Укринформу".

"Опыт Украины свидетельствует о необходимости немедленной защиты всей территории страны. Действовать согласно доктрине наших предшественников, которая предусматривала оборону на линии Вислы и даже на западной границе Польши, было бы не только ошибочно, но и позорно. Мы не хотим повторения в Польше Бучи, Ирпеня или Бахмута", - сказал Блащак.

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Министр добавил, что именно из этих соображений было принято решение создать 18-ю механизированную дивизию и 1-ю пехотную дивизию, которые будут дислоцироваться в восточной Польше.

"Сегодня Польша в безопасности, а польская армия растет численно, она оснащена современным оружием. Польша также сильна в альянсах, о чем свидетельствует присутствие американских, британских, румынских и хорватских военных на польской территории", - сказал Блащак.

Напомним, Польша начала возводить укрепления на границе с Беларусью, в том числе устанавливать противотанковые ежи.

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Ранее в феврале началось строительство укреплений на границе с Калининградской областью. 

Темы: Польшаармиявойна
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