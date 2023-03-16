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Прем’єр Латвії: Україна має почати переговори про вступ до ЄС цього року, до НАТО – після війни

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 19:01
Прем’єр Латвії: Україна має почати переговори про вступ до ЄС цього року, до НАТО – після війни
Кріш’яніс Каріньш, скриншот

Латвія підтримує початок переговорів про вступ України до Європейського Союзу вже у 2023 році, водночас про приєднання до Північноатлантичного Альянсу, вважає Рига, має йтись після перемоги Києва у війні.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Укрінформ", про це в четвер під час візиту до Києва заявив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш.

"У цій боротьбі за безпеку і мир у всій Європі Україна має перемогти, і ми щиро віримо, що вона переможе. Ми також думаємо про майбутнє і, зазираючи в нього, бачимо належну й гідну роль України як члена нашої спільної родини Європейського Союзу. Я в усіх свої розмовах і зверненнях до колег з ЄС стверджую, що перемовини про вступ України до Євросоюзу мають початися вже цього року", – запевнив він.

За словами латвійського прем’єра, його країна готова переконувати весь світ у тому, що жахливі звірства Росії на території України не повинні залишитися безкарними, тому має бути створений спеціальний трибунал, щоб винні дістали належне справедливе покарання.

"Ми також глибоко переконані: щойно Україна завершить цю війну своєю заслуженою перемогою, вона зможе розпочати вступ до НАТО, тому що тільки членство України одночасно в ЄС і НАТО буде запорукою тривалого миру і безпеки в Європі", – наголосив Каріньш.

Своєю чергою прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції заявив, що Латвія вже надала Україні військової допомоги на 300 мільйонів євро, а разом із новим пакетом ця сума зросте до 370 мільйонів євро.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш прибув до Києва раніше в четвер.

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Раніше він стверджував, що  після закінчення бойових дій Україна має стати членом НАТО з усіма належними гарантіями безпеки, щоб запобігти новій війні.

Теми: ЄСНАТОУкраїнаЛатвія
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