Премьер Латвии: Украина должна начать переговоры о вступлении в ЕС в этом году, в НАТО - после войны

Латвия поддерживает начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз уже в 2023 году, в то же время о присоединении к Североатлантическому Альянсу, считает Рига, речь должна идти после победы Киева в войне.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", об этом в четверг во время визита в Киев заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"В этой борьбе за безопасность и мир во всей Европе Украина должна победить, и мы искренне верим, что она победит. Мы также думаем о будущем и, заглядывая в него, видим надлежащую и достойную роль Украины как члена нашей общей семьи Европейского Союза. Я во всех своих разговорах и обращениях к коллегам из ЕС утверждаю, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз должны начаться уже в этом году", - заверил он.

По словам латвийского премьера, его страна готова убеждать весь мир в том, что ужасные зверства России на территории Украины не должны остаться безнаказанными, поэтому должен быть создан специальный трибунал, чтобы виновные получили надлежащее справедливое наказание.

"Мы также глубоко убеждены: как только Украина завершит эту войну своей заслуженной победой, она сможет начать вступление в НАТО, потому что только членство Украины одновременно в ЕС и НАТО будет залогом длительного мира и безопасности в Европе", - подчеркнул Кариньш.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции заявил, что Латвия уже предоставила Украине военной помощи на 300 миллионов евро, а вместе с новым пакетом эта сумма возрастет до 370 миллионов евро.

Напомним, премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш прибыл в Киев ранее в четверг.

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Ранее он утверждал, что после окончания боевых действий Украина должна стать членом НАТО со всеми надлежащими гарантиями безопасности, чтобы предотвратить новую войну.