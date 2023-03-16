Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Австрія підтримала спецтрибунал за злочин агресії РФ, таких країн уже 33 – Кулеба

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 18:16
Австрія підтримала спецтрибунал за злочин агресії РФ, таких країн уже 33 – Кулеба
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З FACEBOOK

Австрія в четвер оголосила про приєднання до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вдячний Австрії за приєднання до коаліції країн, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. До складу Ключової групи вже входять 33 держави. Зі збільшенням їхньої кількості зростає і віра в те, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності", – зазначив він.

Реклама:

Тиждень тому міністр закордонних справ повідомляв, що країн-учасниць групи стало 30 після приєднання Греції, пізніше ще дві країни оголосили про участь у групі.

ВІДЕО ДНЯ

Перше засідання групи відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна. Друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.

Як відомо, 2 березня минулого року Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії.

Читайте також: Трибунал щодо злочину агресії РФ: за якою схемою має бути створений "суд для Путіна".

Теми: АвстріявійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

Усі новини...
Австрія
Австрійська страхова компанія Uniqa йде з російського ринку
Смертельна ДТП з українцями в Австрії: водієм мікроавтобуса був батько загиблих дітей
В Австрії мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП, є загиблі
Останні новини
14:51
У Байдена пояснили різницу між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
14:00
Баффет вже інвестував понад пів мільярда доларів на підтримку України
13:46
В Україну знову йдуть дощі зі снігом
13:43
Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня
Усі новини...
Реклама: