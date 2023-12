Австрія підтримала спецтрибунал за злочин агресії РФ, таких країн уже 33 – Кулеба

Австрія в четвер оголосила про приєднання до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вдячний Австрії за приєднання до коаліції країн, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. До складу Ключової групи вже входять 33 держави. Зі збільшенням їхньої кількості зростає і віра в те, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності", – зазначив він.

