Австрія підтримала спецтрибунал за злочин агресії РФ, таких країн уже 33 – Кулеба

Австрія в четвер оголосила про приєднання до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вдячний Австрії за приєднання до коаліції країн, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. До складу Ключової групи вже входять 33 держави. Зі збільшенням їхньої кількості зростає і віра в те, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності", – зазначив він.

Реклама:

I’m grateful to Austria for joining the coalition of countries working to establish the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. 33 states are already part of the Core Group. As the number grows, so does trust that Russia’s leadership will be held to account. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2023

Тиждень тому міністр закордонних справ повідомляв, що країн-учасниць групи стало 30 після приєднання Греції, пізніше ще дві країни оголосили про участь у групі.

ВІДЕО ДНЯ

Перше засідання групи відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна. Друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.

Як відомо, 2 березня минулого року Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії.

Читайте також: Трибунал щодо злочину агресії РФ: за якою схемою має бути створений "суд для Путіна".