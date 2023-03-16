Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Австрія підтримала спецтрибунал за злочин агресії РФ, таких країн уже 33 – Кулеба

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 19:16
Австрія підтримала спецтрибунал за злочин агресії РФ, таких країн уже 33 – Кулеба
ДМИТРО КУЛЕБА. ФОТО З FACEBOOK

Австрія в четвер оголосила про приєднання до групи держав, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Вдячний Австрії за приєднання до коаліції країн, які працюють над створенням Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. До складу Ключової групи вже входять 33 держави. Зі збільшенням їхньої кількості зростає і віра в те, що керівництво Росії буде притягнуто до відповідальності", – зазначив він.

Тиждень тому міністр закордонних справ повідомляв, що країн-учасниць групи стало 30 після приєднання Греції, пізніше ще дві країни оголосили про участь у групі.

Перше засідання групи відбулося 26 січня, тоді участь в обговоренні брала 21 країна. Друге засідання коаліції відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, 2 березня минулого року Міжнародний кримінальний суд розпочав розслідування можливих злочинів, скоєних в Україні. Для збору доказів російських воєнних злочинів в Україні була створена спільна слідча група, до складу якої входять кілька європейських судових органів.

Тоді як МКС може розглядати воєнні злочини, скоєні окремими людьми, він не має юрисдикції притягати до відповідальності за злочин агресії. У зв’язку з цим Україна просуває ідею створення спеціального трибуналу проти Росії.

Читайте також: Трибунал щодо злочину агресії РФ: за якою схемою має бути створений "суд для Путіна".

Теми: АвстріявійнаРосіяУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт

Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені

У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію

Путін порозмірковував, чому не розпочав повномасштабне вторгнення у 2014 році

Експрезидент Єврокомісії заявив, що швидкий вступ України в ЄС неможливий

Російські спецслужби намагаються отримати доступи до комп’ютерів українців – Держспецзв'язку

Усі новини...
Австрія
Глава МЗС Австрії застерігає, що ще не всі рівні ескалації у війні досягнуті
Глава МЗС Австрії вважає небезпечними ідеї змусити Україну поступитися Росії територіями
Австрійський банк понад десять років міг обслуговувати олігархів з оточення Путіна – розслідування
Останні новини
18:43
Молдова готує санкції проти близько 25 осіб у зв’язку з війною Росії проти України
18:35
Окупанти на Херсонщині хочуть відбирати житло в мешканців, які виїхали – Генштаб
18:23
Сили оборони уразили ЗРК й райони зосередження окупантів – зведення Генштабу
18:10
Credit Suisse може стати державним: Швейцарія розглядає можливості націоналізації
17:55
У ПАР, куди міг приїхати Путін, взяли до уваги ордер на його арешт
17:36
У Франції за добу затримали майже 170 учасників заворушень на протестах проти пенсійної реформи
17:10
КНДР втретє за тиждень провела випробування ракет
16:59
Росіяни вдарили по будинку в Запорізькій області: є загиблі й поранені
16:54
"Нова Пошта" планує до кінця березня відкрити ще 10 відділень в Польщі
16:44
У КДБ Білорусі заявили, що вбили іноземця, який хотів влаштувати терористичну акцію
Усі новини...