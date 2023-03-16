Австрия поддержала спецтрибунал за преступление агрессии РФ, таких стран уже 33 - Кулеба

Австрия в четверг объявила о присоединении к группе государств, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Благодарен Австрии за присоединение к коалиции стран, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В состав Ключевой группы уже входят 33 государства. С увеличением их количества растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности", - отметил он.

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I’m grateful to Austria for joining the coalition of countries working to establish the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. 33 states are already part of the Core Group. As the number grows, so does trust that Russia’s leadership will be held to account. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2023

Неделю назад министр иностранных дел сообщал, что стран-участниц группы стало 30 после присоединения Греции, позже еще две страны объявили об участии в группе.

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Первое заседание группы состоялось 26 января, тогда участие в обсуждении принимала 21 страна. Второе заседание коалиции состоится 21-22 марта в Страсбурге.

Как известно, 2 марта прошлого года Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине. Для сбора доказательств российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов.

В то время как МУС может рассматривать военные преступления, совершенные отдельными людьми, он не имеет юрисдикции привлекать к ответственности за преступление агрессии. В связи с этим Украина продвигает идею создания специального трибунала против России.

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