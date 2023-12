Австрия поддержала спецтрибунал за преступление агрессии РФ, таких стран уже 33 - Кулеба

Австрия в четверг объявила о присоединении к группе государств, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Благодарен Австрии за присоединение к коалиции стран, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В состав Ключевой группы уже входят 33 государства. С увеличением их количества растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности", - отметил он.

Реклама:

I’m grateful to Austria for joining the coalition of countries working to establish the Special Tribunal for the Crime of Aggression Against Ukraine. 33 states are already part of the Core Group. As the number grows, so does trust that Russia’s leadership will be held to account.