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Австрия поддержала спецтрибунал за преступление агрессии РФ, таких стран уже 33 - Кулеба

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 19:16
Австрия поддержала спецтрибунал за преступление агрессии РФ, таких стран уже 33 - Кулеба
ДМИТРИЙ КУЛЕБА. ФОТО С FACEBOOK

Австрия в четверг объявила о присоединении к группе государств, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Благодарен Австрии за присоединение к коалиции стран, которые работают над созданием Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины. В состав Ключевой группы уже входят 33 государства. С увеличением их количества растет и вера в то, что руководство России будет привлечено к ответственности", - отметил он.

Неделю назад министр иностранных дел сообщал, что стран-участниц группы стало 30 после присоединения Греции, позже еще две страны объявили об участии в группе.

Первое заседание группы состоялось 26 января, тогда участие в обсуждении принимала 21 страна. Второе заседание коалиции состоится 21-22 марта в Страсбурге.

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Как известно, 2 марта прошлого года Международный уголовный суд начал расследование возможных преступлений, совершенных в Украине. Для сбора доказательств российских военных преступлений в Украине была создана совместная следственная группа, в состав которой входят несколько европейских судебных органов.

В то время как МУС может рассматривать военные преступления, совершенные отдельными людьми, он не имеет юрисдикции привлекать к ответственности за преступление агрессии. В связи с этим Украина продвигает идею создания специального трибунала против России.

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Темы: АвстриявойнаРосcияУкраина
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