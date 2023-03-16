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У Британії спалахнула пожежа у 400-річному готелі, де жили українські біженці

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 19:27
У Британії спалахнула пожежа у 400-річному готелі, де жили українські біженці
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У Великій Британії сталася сильна пожежа у 400-річному готелі, в якому проживали українські біженці.

Про це повідомляє ВВС, пише "Європейська правда".

Пожежа сталася у містечку Мідхерст на півдні Англії рано вранці 16 березня. Спершу спалахнула прилегла будівля, з якої полум'я перекинулось на дах 400-річного готелю Angel Inn.

За повідомленням пожежно-рятувальної служби Західного Сассекса, було евакуйовано понад 30 осіб, у тому числі "певну кількість" українських біженців.

Чотирьом людям була надана допомога на місці події, але вони не потребували госпіталізації.

Місцевий житель, який став свідком пожежі, розповів, що з готелю, в якому, за його словами, було близько 15 номерів, евакуювали кількох дітей.

Міська рада Мідхерста організувала неподалік пункт збору пожертв для постраждалих.

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Представник ради повідомив, що в пункті більше не потрібен одяг, але приймаються предмети туалету, валізи, оплата за телефон, нижня білизна і жіноче взуття.

Причина пожежі поки що невідома.

Нагадаємо, у Польщі сталася пожежа у котельні школи, де живуть 33 біженці з України.

Теми: Велика Британіянадзвичайна подіябіженці
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