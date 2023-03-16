В Британии вспыхнул пожар в 400-летнем отеле, где жили украинские беженцы
В Великобритании произошел сильный пожар в 400-летнем отеле, в котором проживали украинские беженцы.
Об этом сообщает ВВС, пишет "Европейская правда".
Пожар произошел в городке Мидхерст на юге Англии рано утром 16 марта. Сначала вспыхнуло близлежащее здание, с которого пламя перекинулось на крышу 400-летнего отеля Angel Inn.
По сообщению пожарно-спасательной службы Западного Сассекса, было эвакуировано более 30 человек, в том числе "определенное количество" украинских беженцев.
Четырем людям была оказана помощь на месте происшествия, но они не нуждались в госпитализации.
Местный житель, который стал свидетелем пожара, рассказал, что из отеля, в котором, по его словам, было около 15 номеров, эвакуировали нескольких детей.
Городской совет Мидхерста организовал неподалеку пункт сбора пожертвований для пострадавших.
Представитель совета сообщил, что в пункте больше не нужна одежда, но принимаются предметы туалета, чемоданы, оплата за телефон, нижнее белье и женская обувь.
Причина пожара пока что неизвестна.
Напомним, в Польше произошел пожар в котельной школы, где живут 33 беженца из Украины.