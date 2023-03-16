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В Британии вспыхнул пожар в 400-летнем отеле, где жили украинские беженцы

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 19:27
В Британии вспыхнул пожар в 400-летнем отеле, где жили украинские беженцы
скриншот

В Великобритании произошел сильный пожар в 400-летнем отеле, в котором проживали украинские беженцы.

Об этом сообщает ВВС, пишет "Европейская правда".

Пожар произошел в городке Мидхерст на юге Англии рано утром 16 марта. Сначала вспыхнуло близлежащее здание, с которого пламя перекинулось на крышу 400-летнего отеля Angel Inn.

По сообщению пожарно-спасательной службы Западного Сассекса, было эвакуировано более 30 человек, в том числе "определенное количество" украинских беженцев.

Четырем людям была оказана помощь на месте происшествия, но они не нуждались в госпитализации.

Местный житель, который стал свидетелем пожара, рассказал, что из отеля, в котором, по его словам, было около 15 номеров, эвакуировали нескольких детей.

Городской совет Мидхерста организовал неподалеку пункт сбора пожертвований для пострадавших.

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Представитель совета сообщил, что в пункте больше не нужна одежда, но принимаются предметы туалета, чемоданы, оплата за телефон, нижнее белье и женская обувь.

Причина пожара пока что неизвестна.

Напомним, в Польше произошел пожар в котельной школы, где живут 33 беженца из Украины.

Темы: Великобританиячрезвычайное происшествиебеженцы
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