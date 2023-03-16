У Празі скандал через програму "обміну досвідом" з магазинами німецької мережі в РФ

Рішення німецької мережі супермаркетів Globus, яка не припинила роботу в Росії після початку повномасштабної війни в Україні, відправити чеських працівників до Москви для обміну досвідом викликало скандал у країні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі видання Seznam Zprávy.

Як з’ясувалось, керівник російського відділення Globus Фолькер Шаар, який перебуває на посаді з 2005 року, улітку 2022-го переїхав із Москви до Праги, звідки й виконує свої обов’язки – паралельно управляючи мережею і в Чехії.

Крім того, частина чеських співробітників Globus мають найближчими тижнями вирушити в робочу поїздку до Росії. У компанії неофіційно сказали чеському виданню, що поїздка відбудеться у квітні через Туреччину і в ній візьмуть участь переважно директори шістнадцяти чеських гіпермаркетів.

Прессекретарка чеського Globus ČR Анета Турновська не спростувала, що така поїздка справді планується.

"Час від часу відбуваються взаємні візити між філіями холдингу Globus колег із однаковими зонами відповідальності з метою обміну досвідом роботи", – відповіла вона на запит Seznam Zprávy і додала, що "участь у цій суто діловій поїздці є абсолютно добровільною".

Крім того, за словами Турновської, розміщення менеджерів у різних країнах або кількох місцях "є нормальною процедурою", а приїзд керівника російської філії Шаара до Чехії був результатом кадрової реорганізації, і "жодних політичних причин для цього немає".

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За даними видання Seznam Zpravy, це не єдиний доказ можливої співпраці чеського Globus із російським ринком. Російська мережа досі продає чеські продукти харчування – насамперед пиво та алкогольні напої.

Водночас абсолютна більшість чеських виробників стверджують, що вже давно нічого не постачають до Росії. А в Globus кажуть, що чеська дочірня компанія жодним чином не бере участі у закупівлі товарів для російського ринку.

Німецький власник групи Globus Маттіас Брух раніше пояснював перебування компанії в Росії необхідністю враховувати майже 10 тисяч російських співробітників, а також клієнтів великих магазинів, для яких він хоче "зберегти доступ до продуктів харчування".

"Але, безсумнівно, існують і суто бізнес-причини того, що Globus залишиться в імперії Путіна. Росія є надзвичайно важливим ринком для доходів холдингової компанії родини Брух, і можливий відхід може призвести до того, що російська держава експропріює їхні активи", – пише Seznam Zpravy.

За оцінками, річний оборот російського підрозділу Globus, який налічує 19 гіпермаркетів, становить близько одного мільярда євро. А до повномасштабної війни Росія була найприбутковішим підрозділом Globus за останні роки.