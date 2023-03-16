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В Праге скандал из-за программы "обмена опытом" с магазинами немецкой сети в РФ

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 18:50
В Праге скандал из-за программы обмена опытом с магазинами немецкой сети в РФ
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Решение немецкой сети супермаркетов Globus, которая не прекратила работу в России после начала полномасштабной войны в Украине, отправить чешских работников в Москву для обмена опытом вызвало скандал в стране.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале издания Seznam Zprávy.

Как выяснилось, руководитель российского отделения Globus Фолькер Шаар, который находится в должности с 2005 года, летом 2022-го переехал из Москвы в Прагу, откуда и выполняет свои обязанности - параллельно управляя сетью и в Чехии.

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Кроме того, часть чешских сотрудников Globus должны в ближайшие недели отправиться в рабочую поездку в Россию. В компании неофициально сказали чешскому изданию, что поездка состоится в апреле через Турцию и в ней примут участие преимущественно директора шестнадцати чешских гипермаркетов.

Пресс-секретарь чешского Globus ČR Анета Турновская не опровергла, что такая поездка действительно планируется.

"Время от времени происходят взаимные визиты между филиалами холдинга Globus коллег с одинаковыми зонами ответственности с целью обмена опытом работы", - ответила она на запрос Seznam Zprávy и добавила, что "участие в этой чисто деловой поездке является абсолютно добровольным".

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Кроме того, по словам Турновской, размещение менеджеров в разных странах или нескольких местах "является нормальной процедурой", а приезд руководителя российского филиала Шаара в Чехию был результатом кадровой реорганизации, и "никаких политических причин для этого нет".

По данным издания Seznam Zpravy, это не единственное доказательство возможного сотрудничества чешского Globus с российским рынком. Российская сеть до сих пор продает чешские продукты питания - прежде всего пиво и алкогольные напитки.

В то же время абсолютное большинство чешских производителей утверждают, что уже давно ничего не поставляют в Россию. А в Globus говорят, что чешская дочерняя компания никоим образом не участвует в закупке товаров для российского рынка.

Немецкий владелец группы Globus Маттиас Брух ранее объяснял пребывание компании в России необходимостью учитывать почти 10 тысяч российских сотрудников, а также клиентов крупных магазинов, для которых он хочет "сохранить доступ к продуктам питания".

"Но, несомненно, существуют и чисто бизнес-причины того, что Globus останется в империи Путина. Россия является чрезвычайно важным рынком для доходов холдинговой компании семьи Брух, и возможный уход может привести к тому, что российское государство экспроприирует их активы", - пишет Seznam Zpravy.

По оценкам, годовой оборот российского подразделения Globus, который насчитывает 19 гипермаркетов, составляет около одного миллиарда евро. А до полномасштабной войны Россия была самым прибыльным подразделением Globus за последние годы.

Темы: ЧехияРосcия
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