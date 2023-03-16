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Більшість швейцарців підтримують зближення з НАТО і санкції проти РФ – опитування

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 19:11
Більшість швейцарців підтримують зближення з НАТО і санкції проти РФ – опитування
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Після початку повномасштабної війни Росії проти України більшість швейцарців продовжують підтримувати зближення з Північноатлантичним Альянсом, однак проти членства у ньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить спільне опитування Військової академії Швейцарської вищої технічної школи Цюріха та Центру безпекових досліджень безпеки, опубліковане у четвер.

Загалом 55% респондентів заявили, що хочуть зближення між Швейцарією та НАТО, що на 10% більше, ніж у січні 2021 року. Крім того, 53% вважають, що нейтралітет Швейцарії повинен дозволити їй планувати свою військову оборону разом із Альянсом. Та лише третина опитаних підтримує ідею приєднання Швейцарії до НАТО.

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Ставлення до нейтралітету країни серед швейцарців дещо змінюється. Підтримка нейтралітету в цілому знизилася на 6%, до 91%.

Водночас, більшість опитаних (57%) вважають, що Швейцарія повинна дотримуватися диференційованої політики нейтралітету – тобто займати політичну позицію з певних питань, але залишатися нейтральною у військовому плані.

Переважна більшість респондентів (75%) також вважає, що санкції, запроваджені Швейцарією проти Росії, сумісні з нейтралітетом.

ВІДЕО ДНЯ

Дослідження громадської думки провели у січні 2023 року методом телефонного опитування серед 1238 громадян Швейцарії з трьох основних мовних регіонів.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у традиційно нейтральній Швейцарії збільшилася кількість прихильників поглибленого партнерства з НАТО й посилення армії.

У вересні 2022 року влада Швейцарії задекларувала, що прагнутиме тісніших зв’язків у сфері оборони та безпеки з Європейським Союзом і НАТО після вторгнення Росії в Україну, зберігаючи при цьому свій традиційний нейтралітет.

Читайте також: Корекція нейтралітету: як російська агресія вплинула на безпекову політику Швейцарії.

Теми: ШвейцаріяНАТОсанкціїРосія
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