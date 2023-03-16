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Більшість швейцарців підтримують зближення з НАТО і санкції проти РФ – опитування

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 20:11
Більшість швейцарців підтримують зближення з НАТО і санкції проти РФ – опитування
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Після початку повномасштабної війни Росії проти України більшість швейцарців продовжують підтримувати зближення з Північноатлантичним Альянсом, однак проти членства у ньому.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить спільне опитування Військової академії Швейцарської вищої технічної школи Цюріха та Центру безпекових досліджень безпеки, опубліковане у четвер.

Загалом 55% респондентів заявили, що хочуть зближення між Швейцарією та НАТО, що на 10% більше, ніж у січні 2021 року. Крім того, 53% вважають, що нейтралітет Швейцарії повинен дозволити їй планувати свою військову оборону разом із Альянсом. Та лише третина опитаних підтримує ідею приєднання Швейцарії до НАТО.

Ставлення до нейтралітету країни серед швейцарців дещо змінюється. Підтримка нейтралітету в цілому знизилася на 6%, до 91%.

Водночас, більшість опитаних (57%) вважають, що Швейцарія повинна дотримуватися диференційованої політики нейтралітету – тобто займати політичну позицію з певних питань, але залишатися нейтральною у військовому плані.

Переважна більшість респондентів (75%) також вважає, що санкції, запроваджені Швейцарією проти Росії, сумісні з нейтралітетом.

Дослідження громадської думки провели у січні 2023 року методом телефонного опитування серед 1238 громадян Швейцарії з трьох основних мовних регіонів.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у традиційно нейтральній Швейцарії збільшилася кількість прихильників поглибленого партнерства з НАТО й посилення армії.

У вересні 2022 року влада Швейцарії задекларувала, що прагнутиме тісніших зв’язків у сфері оборони та безпеки з Європейським Союзом і НАТО після вторгнення Росії в Україну, зберігаючи при цьому свій традиційний нейтралітет.

Читайте також: Корекція нейтралітету: як російська агресія вплинула на безпекову політику Швейцарії.

Теми: ШвейцаріяНАТОсанкціїРосія
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