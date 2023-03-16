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Большинство швейцарцев поддерживают сближение с НАТО и санкции против РФ - опрос

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 19:11
Большинство швейцарцев поддерживают сближение с НАТО и санкции против РФ - опрос
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С начала полномасштабной войны России против Украины большинство швейцарцев продолжают поддерживать сближение с Североатлантическим Альянсом, однако против членства в нем.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует совместный опрос Военной академии Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Центра исследований безопасности безопасности, опубликованный в четверг.

В общем 55% респондентов заявили, что хотят сближения между Швейцарией и НАТО, что на 10% больше, чем в январе 2021 года. Кроме того, 53% считают, что нейтралитет Швейцарии должен позволить ей планировать свою военную оборону вместе с Альянсом. И только треть опрошенных поддерживает идею присоединения Швейцарии к НАТО.

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Отношение к нейтралитету среди швейцарцев, как судить по опросу, несколько меняется. Его поддержка в целом снизилась среди респондентов на 6%, до 91%.

В то же время большинство опрошенных (57%) считают, что Швейцария должна придерживаться дифференцированной политики нейтралитета - то есть занимать политическую позицию по определенным вопросам, но оставаться нейтральной в военном плане.

Подавляющее большинство респондентов (75%) также считает, что санкции, введенные Швейцарией против России, совместимы с нейтралитетом.

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Опрос состоялся в январе 2023 года по телефону среди 1238 граждан Швейцарии из трех основных языковых регионов.

Как известно, после полномасштабного вторжения России в Украину в традиционно нейтральной Швейцарии увеличилось количество сторонников углубленного партнерства с НАТО и усиления армии.

В сентябре власти Швейцарии задекларировали, что будут стремиться к более тесным связям в сфере обороны и безопасности с Европейским Союзом и НАТО после вторжения России в Украину, сохраняя при этом свой традиционный нейтралитет.

Читайте также: Коррекция нейтралитета: как российская агрессия повлияла на швейцарскую политику безопасности.

Темы: ШвейцарияНАТОсанкцииРосcия
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