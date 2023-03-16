Китайські компанії під час війни в Україні продавали РФ гвинтівки й бронежилети – ЗМІ

Протягом 2022 року кілька китайських компаній включно з однією, яка пов’язана із владою країни, відправили російським підприємствам тисячу штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке може бути використане у військових цілях – зокрема деталі безпілотників і бронежилети.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться в матеріалі видання Politico, яке посилається на відповідні митні й торговельні дані.

Згідно з ними, постачання товарів із Китаю до Росії відбулось протягом червня-грудня 2022 року. Серед іншого, один з найбільших державних оборонних підрядників Китаю China North Industries Group Corporation Limited у червні 2022 року відправив гвинтівки CQ-A російській компанії "Техкрим", яка співпрацює з російською державою та армією.

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CQ-A, створені за зразком M16, але позначені як "цивільні мисливські гвинтівки", як повідомляється, використовуються воєнізованою поліцією в Китаї та збройними силами від Філіппін до Південного Судану і Парагваю.

Компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., також відома як DJI, у листопаді та грудні 2022 року відправила деталі для дронів – акумулятори та камери – через Об'єднані Арабські Емірати невеликому російському дистриб'ютору. DJI перебуває під санкціями США з 2021 року за надання китайській державі дронів для спостереження за уйгурською меншиною в Сіньцзяні.

Також у грудні 2022 року Росії вдалося ввезти понад 800 тонн бронежилетів на суму близько 10 мільйонів доларів. Ці бронежилети були виготовлені турецькою компанією Ariteks, і більшість з них були імпортовані безпосередньо з Туреччини, хоча деякі прибули до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. Росія також імпортувала бронежилети від китайської компанії Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

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Як відомо, РФ протягом багатьох місяців покладалася на інші країни, зокрема Китай, щодо навігаційного обладнання, супутникових знімків, компонентів транспортних засобів та іншої сировини, щоб допомогти підтримати річну війну президента Володимира Путіна проти України.

Хоча митні й торговельні дані не свідчать про те, що Пекін продає Москві велику кількість зброї спеціально для підтримки її військових зусиль, вони показують, що Китай постачає російським компаніям обладнання "подвійного призначення", про яке раніше не повідомлялося – тобто комерційні товари, які також можуть бути використані на полі бою в Україні, зазначає Politico.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США мають у своєму розпорядженні розвіддані про те, що китайський уряд розглядає можливість постачання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні в Україні.

У Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима, що в разі надання летальної допомоги Росії він постане перед серйозними наслідками.