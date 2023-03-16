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Китайские компании во время войны в Украине продавали РФ винтовки и бронежилеты - СМИ

"Европейская правда"Четверг, 16 марта 2023, 20:19
Китайские компании во время войны в Украине продавали РФ винтовки и бронежилеты - СМИ
Владимир Путин, Си Цзиньпин, фото: Getty Images

В течение 2022 года несколько китайских компаний, включая одну, которая связана с властями страны, отправили российским предприятиям тысячу штурмовых винтовок и другое оборудование, которое может быть использовано в военных целях - в частности детали беспилотников и бронежилеты.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в материале издания Politico, которое ссылается на соответствующие таможенные и торговые данные.

Согласно им, поставки товаров из Китая в Россию состоялись в течение июня-декабря 2022 года. Среди прочего, один из крупнейших государственных оборонных подрядчиков Китая China North Industries Group Corporation Limited в июне 2022 года отправил винтовки CQ-A российской компании "Техкрим", которая сотрудничает с российским государством и армией.

CQ-A, созданные по образцу M16, но обозначенные как "гражданские охотничьи винтовки", как сообщается, используются военизированной полицией в Китае и вооруженными силами от Филиппин до Южного Судана и Парагвая.

Компания Da-Jiang Innovations Science & Technology Co., также известная как DJI, в ноябре и декабре 2022 года отправила детали для дронов - аккумуляторы и камеры - через Объединенные Арабские Эмираты небольшому российскому дистрибьютору. DJI находится под санкциями США с 2021 года за предоставление китайскому государству дронов для наблюдения за уйгурским меньшинством в Синьцзяне.

Также в декабре 2022 года России удалось ввезти более 800 тонн бронежилетов на сумму около 10 миллионов долларов. Эти бронежилеты были изготовлены турецкой компанией Ariteks, и большинство из них были импортированы непосредственно из Турции, хотя некоторые прибыли в Россию через Объединенные Арабские Эмираты. Россия также импортировала бронежилеты от китайской компании Xinxing Guangzhou Import & Export Co.

Как известно, РФ в течение многих месяцев полагалась на другие страны, в частности Китай, в отношении навигационного оборудования, спутниковых снимков, компонентов транспортных средств и другого сырья, чтобы помочь поддержать летнюю войну президента Владимира Путина против Украины.

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Хотя таможенные и торговые данные не свидетельствуют о том, что Пекин продает Москве большое количество оружия специально для поддержки ее военных усилий, они показывают, что Китай поставляет российским компаниям оборудование "двойного назначения", о котором ранее не сообщалось - то есть коммерческие товары, которые также могут быть использованы на поле боя в Украине, отмечает Politico.

Ранее СМИ сообщали, что США располагают разведданными о том, что китайское правительство рассматривает возможность поставки России беспилотников и боеприпасов для использования в войне в Украине.

В Белом доме рассказали, что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями, что в случае предоставления летальной помощи России он предстанет перед серьезными последствиями.

Темы: КитайРосcиявойнаоружие
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