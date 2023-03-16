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У Грузії оштрафували ультраправих, які зірвали й спалили прапор ЄС

"Європейська правда"Четвер, 16 березня 2023, 19:31
У Грузії оштрафували ультраправих, які зірвали й спалили прапор ЄС
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Міністерство внутрішніх справ Грузії в четвер оштрафувало лідера "Консервативного руху" Зураба Махарадзе і чотирьох його соратників на тисячу ларі (368 євро) кожного за те, що вони зірвали й спалили прапор ЄС, піднятий біля парламенту Грузії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

У грузинському МВС також заявили, що "вживаються правові заходи щодо інших осіб, причетних до цього процесу".

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З 2022 року в Грузії осквернення виставленого державною установою прапора або герба ЄС, НАТО чи іншої міжнародної організації, а також країни, з якою встановлені дипломатичні відносини, є правопорушенням.

Подібні дії підлягають штрафу або адміністративному позбавленню волі на строк до 15 діб.

Нагадаємо, вдень 14 березня прихильники праворадикальної групи "Альт-Інфо" та її політичного крила "Консервативний рух" провели акцію в центрі Тбілісі з антизахідними гаслами. Під час неї біля парламенту зірвали і спалили прапор Євросоюзу

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"Альт-Інфо" і раніше неодноразово проводила антизахідні акції під посольствами та запам’яталася як одна з ініціаторів нападів на журналістів під час прайду 5 липня 2021 року. Під час Прайд-тижня 2022 року, всі події якого були закритими, група теж спробувала влаштувати провокації, тоді затримали кілька десятків людей. 

Про підсумки масштабних протестів грузинів проти закону про "іноагентів" читайте у статті: Проміжна перемога європейської Грузії.

Теми: Грузіяштрафи
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